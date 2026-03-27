Κ. Μακρίδης: «Να ανασυνταχθούμε για το παιχνίδι στη Φινλανδία»

«Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμάς. Χάσαμε με ένα βαρύ σκορ, αλλά θα προτιμήσω να μείνω στην προσπάθεια των παιδιών ειδικά στο πρώτο ημίχρονο αλλά και μέχρι να έρθει το δεύτερο και το τρίτο γκολ. Από πλευράς πλάνου και προσπάθειας, μέχρι εκείνο το σημείο πήγαμε αρκετά καλά.

Έχουμε αρκετά νέα παιδιά στην ομάδα, δίνουμε ευκαιρίες σε πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές και είναι σημαντικό να παίρνουν παραστάσεις σε αυτό το επίπεδο.

Μας περιμένει το επόμενο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Φινλανδία. Πρέπει να ανασυνταχθούμε για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε την ερχόμενη Τρίτη».

Η Φινλανδία, η προσεχής αντίπαλος μας, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου νίκησε εκτός έδρας το Σαν Μαρίνο με 8-0.