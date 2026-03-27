Παρελθόν από την Βίρτους Μπολόνια ο Ιβάνοβιτς!

Την Παρασκευή (27/3) η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Η ιταλική ομάδα έκανε γνωστό το «διαζύγιο» με τον έμπειρο τεχνικό, ενώ από τον σύλλογο αποχώρησε και ο βοηθός του, Νέναντ Τραΐκοβιτς.

Head coach θα αναλάβει ο Νέναντ Γιακόβλγιεβιτς, με τους Ντανιέλε Παρέντε και Κρίστιαν Φεντρίγκο να είναι οι άμεσοι συνεργάτες του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Βίρτους Μπολόνια ανακοινώνει ότι απάλλαξε τον κ. Ντούσκο Ιβάνοβιτς από τα καθήκοντά του ως προπονητής της πρώτης ομάδας.

Παράλληλα, ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι και ο βοηθός προπονητής Νέναντ Τραΐκοβιτς ολοκλήρωσε τη θητεία του στην ομάδα.

Η Βίρτους Μπολόνια επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες στον προπονητή Ιβάνοβιτς για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και το έργο που επιτέλεσε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στον Νέναντ Τραΐκοβιτς. Ευχές για κάθε επιτυχία απευθύνονται και στους δύο για τη συνέχιση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Η Εταιρεία ανακοινώνει επίσης ότι ο ρόλος του προπονητή της πρώτης ομάδας θα ανατεθεί στον κ. Νέναντ Γιακόβλγιεβιτς, ο οποίος θα έχει ως βοηθούς τους Ντανιέλε Παρέντε και Κρίστιαν Φεντρίγκο.

Ο προπονητής Γιακόβλγιεβιτς και το επιτελείο του εύχονται κάθε επιτυχία για την καλή δουλειά που θα επιτελέσουν κατά τη συνέχιση της αθλητικής σεζόν».

