Η εντεκάδα της Εθνικής Ελλάδος για το φιλικό με την Παραγουάη

Η ενδεκάδα της Εθνικής στο φιλικό με την Παραγουάη. Με 4-2-3-1 και Δουβίκα στο αρχικό σχήμα οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αποψινό τεστ.

Αναλυτικά, ο Βλαχοδήμος στο τέρμα, Μαυροπάνος και Χατζηδιάκος στα στόπερ, με Ρότα και Γιαννούλη στα μπακ, ενώ Κουρμπέλης και Μουζακίτης στα χαφ, ο Καρέτσας στο δεξί άκρο και ο Τζόλης στο αριστερό, με τον Μπακασέτα… πλέι μέικερ και τον Δουβίκα στην κορυφή

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος – Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης – Κουρμπέλης, Μουζακίτης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης- Δουβίκας

Στον πάγκο: Τζολάκης, Μανδάς, Τσιφτσής, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Μασούρας, Παυλίδης, Τετέι, Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Τσιμίκας, Τριάντης, Κοντούρης.

Παραγουάη (Γκουστάβο Άλφαρο): Ολιβέιρα – Μπενίτες, Γκόμες, Αλνταρέτε, Αλόνσο – Μπομπαντίγια, Ρομέρο, Ντ. Γκόμες – Ενσίσο, Αλμιρόν, Σανάμπρια

Στον πάγκο: Φερνάντες, Γκιλ, Βελάσκες, Κάσερες, Σόσα, Μαουρίσιο, Άρσε, Ογιέντα, Άβαλος, Γκαλάρσα, Καμπαγιέρο, Κανάλε, Μαϊντάνα

