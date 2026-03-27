Βαριά ήττα για την Εθνική Ελπίδων από την Ισπανία

Η ομάδα του Κωνσταντίνου Μακρίδη γνώρισε βαριά ήττα από τους Ισπανούς με 7-0 στην «Αρένα»

Η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων ηττήθηκε με 7-0 από την αντίστοιχη της Ισπανίας στο ΑΕΚ Αρένα στον πρώτο μας αγώνα μέσα στο 2026. Ο αγώνας αφορούσε τον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 1-0 από αυτογκόλ του Μιλς στο 28΄. Στο 44ο ο τερματοφύλακας Στυλιανού απέκρουσε το πέναλτι του Γκονζάλο με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-1. Οι Ισπανοί ωστόσο μπήκαν πολύ δυνατά στο δεύτερο μέρος με τον Γκονζάλο στο 48ο λεπτό να διαμορφώνει το 0-2. Στο 57ο λεπτό ο Λόπεθ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 και στο 60ο λεπτό ο Γκονζάλο πέτυχε το 4-0. Στο 70ο λεπτό ο Μαγέντα πέτυχε το 5-0, στο 74ο λεπτό ο Νίνο το 6-0 και στις καθυστερήσεις ο Γκάσαλς διαμόρφωσε το 7-0.

Η Ισπανία με τη νίκη της συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του ομίλου μας χωρίς βαθμολογικές απώλειες.

Ο Κωνσταντίνος Μακρίδης στο σημερινό παιχνίδι χρησιμοποίησε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Κ. Στυλιανού, Ζήνωνος, Μιλς, Βενιζέλου, Γιαννακού, Βίκτωρος, Αγγελόπουλος (78’ Παττίχης), Αθανασίου (Τζουλίου), Θεοδοσίου (71’ Ευαγγέλου), Σολωμού (54’ Χριστοδούλου), Πουρσαϊτίδης (71’ Ιωαννίδης).

Η Εθνική μας την ερχόμενη Τρίτη θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Φινλανδία.

