Οι επιστροφές που κρίνουν τον δρόμο

Είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ κατά τη φετινή σεζόν και η απουσία του το τελευταίο διάστημα ήταν πολύ σημαντική. Ο λόγος για τον Κώστα Σταφυλίδη, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση. Μάλιστα, οι πιθανότητες είναι υπέρ του να προλάβει και τον αγώνα με τον Άρη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (05/04, 19:00) στο ΓΣΠ.

Η συνεισφορά του 32χρονου αριστερού μπακ είναι τεράστια τόσο στην αμυντική λειτουργία των γαλαζοκιτρίνων όσο και στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας και δεν είναι τυχαίο που σε 19 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα κατέγραψε εφτά ασίστ. Ο Σταφυλίδης νιώθει πολύ καλύτερα, ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς στις προπονήσεις και παρουσιάζεται έτοιμος για την τελική ευθεία των εγχώριων διοργανώσεων, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο. Tελευταία εμφάνιση του Σταφυλίδη ήταν στο ντέρμπι με την Ομόνοια στις 22/02/26.

Όσον αφορά τον Κωνσταντίνο Λαΐφη, η συνεισφορά του οποίου είναι επίσης τεράστια στην τρέχουσα σεζόν, ακόμη δεν είναι βέβαιο αν θα είναι έτοιμος απέναντι στον Άρη, αν και υπάρχουν καλές πιθανότητες να γίνει αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, θα βρίσκεται στην ενδεκάδα στον πρώτο αγώνα μετά το Πάσχα, που είναι με τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ (14/04, 17:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ.

Η επιστροφή των δύο ποδοσφαιριστών κρίνεται καθοριστική για το πλάνο του Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος ευελπιστεί ότι η ομάδα του θα αποκτήσει την απαραίτητη σταθερότητα, με στόχο την επίτευξη του διπλού στόχου: της εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου και της κατάκτησης του κυπέλλου.