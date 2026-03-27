Νέο με Σιμεόνε στην Ατλέτικο!

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε θα παραμείνει στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης για τουλάχιστον ακόμη μία σεζόν, αφού οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η AS, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα αποχώρησης που υπήρχε στο συμβόλαιο, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί κανονικά η κοινή τους πορεία.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που φέρεται να υπήρξε από την Ίντερ αλλά και την Εθνική Ιταλίας, ο έμπειρος Αργεντινός τεχνικός αποφάσισε να συνεχίσει στους «Ροχιμπλάνκος», με προοπτική μάλιστα το συμβόλαιό του να επεκταθεί έως το 2028.

Ο Σιμεόνε είναι στον πάγκο της Ατλέτικο από το 2011 και έχει συνδέσει το όνομά του με τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου, με εκατοντάδες αγώνες και οδηγώντας την ομάδα σε σημαντικές επιτυχίες και τίτλους όλα αυτά τα χρόνια.

