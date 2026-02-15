Ασημένιο θαύμα, χρυσή σελίδα για το κυπριακό Τένις – Δεύτερη στην Ευρώπη η Εθνική Αγοριών U12

Η Εθνική Αγοριών U12 της Κύπρου ολοκλήρωσε μια ανεπανάληπτη, θριαμβευτική πορεία κατακτώντας τη δεύτερη θέση στην Πανευρωπαϊκή Διοργάνωση «Tennis Europe Winter Cups by Dunlop», γράφοντας τη μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών για το κυπριακό τένις σε επίπεδο Εθνικών ομάδων. Παρά την οριακή ήττα με 2-1 από την Ιταλία στον μεγάλο τελικό, οι νεαροί μας πρωταθλητές απέδειξαν ότι ανήκουν δικαιωματικά στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο τελικός κρίθηκε στις λεπτομέρειες, σε μια αναμέτρηση υψηλότατου επιπέδου, γεμάτη ένταση, ανατροπές και συγκινήσεις μέχρι τον τελευταίο πόντο.

Τα αποτελέσματα του τελικού:

Ανδρέας Γρηγορίου (CYP) – Manuel Peregalli (ITA) 2-0

(6-3, 6-2) – 1 ώρα και 27 λεπτά

Ο Ανδρέας Γρηγορίου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό του και χαρίζοντας στην Κύπρο το προβάδισμα με καθαρή νίκη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αγωνιστική του ωριμότητα.

Ανδρέας Λεοντής (CYP) – Enrico Sesti (ITA) 0-2

(4-6, 3-6) – 1 ώρα και 24 λεπτά

Ο Ανδρέας Λεοντής πάλεψε σε κάθε πόντο, όμως η Ιταλία ισοφάρισε την αναμέτρηση, οδηγώντας τον τελικό στο καθοριστικό διπλό. Στο δεύτερο σετ προηγήθηκε με 3-1, αλλά δεν έδωσε συνέχεια στην προσπάθεια του για ανατροπή

Ανδρέας Γρηγορίου / Ανδρέας Λεοντής (CYP) – Ascanio Andrea Castellana / Enrico Sesti (ITA) 1-2

(7-6[3], 3-6, 10-7) – 1 ώρα και 35 λεπτά

Το διπλό αποτέλεσε μια πραγματική μάχη νεύρων. Η κυπριακή ομάδα είχε τεράστιες ευκαιρίες να «αγκαλιάσει» τον τίτλο. Στο δεύτερο σετ προηγήθηκε με 3-1 και ήταν στο σερβίς για το 4-1, σε κομβικό σημείο του αγώνα, χωρίς όμως να καταφέρει να διευρύνει το προβάδισμα. Έχασε τέσσερα συνεχόμενα γκέιμ στο 40-40.

Στο καθοριστικό match tie-break η Κύπρος προηγήθηκε με 4-2, ενώ μέχρι το 6-6 η αναμέτρηση ήταν απόλυτα ισορροπημένη. Το σκορ έφτασε στο 8-7 υπέρ των Ιταλών, οι οποίοι κατέκτησαν τους δύο τελευταίους πόντους, «κλείνοντας» τον τελικό στις λεπτομέρειες.

Δημήτρης Λεοντής : «Πιστεύω ότι η επιτυχία αυτή θα έχει και συνέχεια»

Ο Πρόεδρος της ΟΑΚ Δημήτρης Λεοντής που βρέθηκε δίπλα στην ομάδα όλο το τριήμερο λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού σημείωσε τα εξής : «Αισθανόμαστε μόνο υπερηφάνεια. Χάσαμε στις λεπτομέρειες από μια χώρα με τεράστια παράδοση στο τένις. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6-7 παιδιά με πάρα πολύ μέλλον μπροστά τους, και θα τους στηρίξουμε όσο μπορούμε. Συγχαρητήρια στους αθλητές μας, στους προπονητές, στους Ομίλους, τους γονείς και τους Ομοσπονδιακούς προπονητές. Πιστεύω ότι η επιτυχία αυτή θα έχει και συνέχεια».

Θρίαμβος πέρα από το αποτέλεσμα

Η δεύτερη θέση στην Ευρώπη συνιστά ιστορικό επίτευγμα. Η πορεία μέχρι τον τελικό, νικώντας από την προκριματική φάση μέχρι και τον τελικό πέντε διαφορετικές εθνικές ομάδες, με διαδοχικές νίκες και συγκλονιστικές εμφανίσεις, επιβεβαιώνει ότι το κυπριακό τένις βρίσκεται σε ανοδική τροχιά και διαθέτει ισχυρά θεμέλια για το μέλλον.

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου εκφράζει τα θερμότερα συγχαρητήρια στους αθλητές Ανδρέα Γρηγορίου, Ανδρέα Λεοντή και Νικόλα Αναστασιάδη για την τεράστια επιτυχία, το ήθος και την αγωνιστικότητα που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Θερμά συγχαρητήρια απευθύνονται στον Ομοσπονδιακό Προπονητή και Team Captain κ. Γιάννο Χατζηγεωργίου, που συνόδευσε την ομάδα στην τελική φάση στο Σάντερλαντ, καθώς και στον Συνοδό Προπονητή της πρώτης φάσης κ. Άρη Πισσαδάκη, υπό την καθοδήγηση του οποίου η ομάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον Όμιλο και προκρίθηκε στους τελικούς.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Ομοσπονδιακό Προπονητή Εθνικών Ομάδων Εφήβων–Νεανίδων κ. Πόλυ Ιωαννίδη, για το εξαίρετο έργο που επιτελεί και για την εξαιρετική παρουσία όλων των Εθνικών ομάδων στα φετινά Winter Cups.

Η ΟΑΚ συγχαίρει επίσης όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη διπλή φετινή επιτυχία των Εθνικών ομάδων (BU12 και BU14), επιβεβαιώνοντας τη συλλογική προσπάθεια αθλητών, ακαδημιών και ομοσπονδιακών προπονητών.

Οι νεαροί μας πρωταθλητές μπορεί να έχασαν τον τίτλο στις λεπτομέρειες, όμως κατέκτησαν τον σεβασμό ολόκληρης της Ευρώπης και απέδειξαν ότι το μέλλον τους ανήκει.

Η ΟΑΚ ευχαριστεί για την στήριξη τον πλατινένιο χορηγό Adtech, τον χορηγό εθνικών ομάδων εφήβων–νεανίδων Potens και τους χορηγούς Allwyn, Wilson, Αγρός, Πετρολίνα, Χαραλαμπίδης-Κρίστης, Joma, καθώς και τον χορηγό επικοινωνίας 24sports/Spor FM.

Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου