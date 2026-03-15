LIVE: Ομόνοια - Ολυμπιακός 5-0

LIVE: Ομόνοια - Ολυμπιακός 5-0

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ.

Η Ομόνοια ως τυπικά γηπεδούχος υποδέχεται στις 20:30 τον Ολυμπιακό, για την 26η και τελευταία της κανονικής διάρκειας αγωνιστική, στο ΓΣΠ.

Οι πράσινοι δεν έχουν άλλο αποτέλεσμα στο μυαλό πέραν της νίκης ώστε να διατηρηθούν σε απόσταση ασφαλείας, ενώ οι μαυροπράσινοι θα ψάξουν το βαθμολογικό όφελος στην προσπάθεια που γίνεται για παραμονή.

Το LIVE του αγώνα

52΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Μαέ βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα με πλασέ μέσα από την περιοχή, μετά από πάσα του Εβάντρο. Κάνει ότι θέλει το συγκρότημα του Μπεργκ.

50΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Ταλιχμανίδης λέει όχι στον Μαέ αλλά στην επαναφορά ο Εβάντρο δεν λάθεψε, σκοράροντας το τέταρτο γκολ των πρασίνων.

47΄ - Ο Μπαρμπόσα έκανε προβολή σε κόρνερ πριν ο Χατζηγιοβάνης πλασάρει τον 

  • Ξεκίνησε το β΄ μέρος
  • Ολοκληρώνεται το α΄ μέρος

33΄ - Ο Ουζόχο έδιωξε σε κόνερ το σουτ από τον Ταβάρες.

30΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Μαέ πάσαρε στον Τάνκοβιτς που μπήκε στην περιοχή και από το ύψος του πέναλτι πλάσαρε σωστά.

25΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Xατζηγιοβάνης βρήκε στην περιοχή τον Μαέ, αυτός έκανε κακό κοντρόλ, έδειχνε να χάνει την μπάλα αλλά στη σθνέχεια σέρβιρε στον Εβάντρο που δεν αστόχησε από πολύ κοντά.

8΄ - Στη σωστή θέση ο Ταλιχμανίδης, μαζεύει το σουτ από τον Χατζηγιοβάνη.

2΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Παναγιώτης Ανδρέου σκοράρει ξανά. Με δυνατό βολέ έξω από την περιοχή μετά από πάσα του Τάνκοβιτς, βάζει το τριφύλλι σε θέση οδηγού.

  • Ξεκίνησε το Λευκωσιάτικο ντέρμπι

ΟΜΟΝΟΙΑ: Ουζόχο, Ντιουνκού, Σίμιτς, Παναγιώτου, Μπάλκοβτς, Κούσουλος, Π. Ανδρέου (54΄ Άιτινγκ), Εβάντρο, Χατζηγιοβάνης, Μαέ (54΄ Νεοφύτου), Τάνκοβιτς (54΄ Γιόβετιτς).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:  Ταλιχμανίδης, Φελίπε, Μπαρμπόσα, Κονομής, Τόσκα, Ταβάρες, Στ. Χαραλάμπους, Κοβαλένκο, Ομορόβα, Μπράντονιτς, Πικής.

ΣΚΟΡΕΡ: 2΄ Π. Ανδρέου, 25΄, 50΄ Εβάντρο, 30΄ Τάνκοβιτς / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Paulo Sergio De Oliveira Barradas

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Σωτηρίου Μιχάλης

