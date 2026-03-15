Αρτέτα: «Ξεχωριστή βραδιά που θα τη θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό»

Για σχεδόν 90 λεπτά η Έβερτον είχε στήσει ένα πελώριο αμυντικό τείχος στο Έμιρεϊτς και απειλούσε να κόψει δύο βαθμούς από την Άρσεναλ, όμως η πρωτοπόρος του αγγλικού πρωταθλήματος βρήκε τον τρόπο να πάρει τη νίκη στο φινάλε έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή ένα ανήλικο παιδί.

Ο λόγος για τον Μαξ Ντάουμαν τον οποίο έριξε στο χορτάρι ο Μικέλ Αρτέτα στο 74ο λεπτό, με τον Άγγλο νεαρό εξτρέμ να βγάζει τη σέντρα από την οποία προέκυψε το γκολ του Γκιόκερες στο 89ο λεπτό και να γράφει το τελικό 2-0 στις καθυστερήσεις με υπέροχο σόλο γκολ, για να γίνει -σε ηλικία 16 ετών και 73 ημερών- ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία των Λονδρέζων αλλά και στα 33 χρόνια ύπαρξης της Premier League.

“Ήταν καταπληκτικό, ήταν μία από τις στιγμές που θα τις θυμόμαστε για πολύ καιρό. Απόλαυσα πραγματικά την αδιάκοπη επιθυμία της ομάδας να δώσουμε τα πάντα προκειμένου να κερδίσουμε το δικαίωμα να πάρουμε το ματς.

Και προφανώς, ο τρόπος με τον οποίο συνέβη στα τελευταία λεπτά, όλος αυτός ο πανηγυρισμός, η ατμόσφαιρα, η ενέργεια, το γκολ του Μαξ, το έκαναν μια τόσο ξεχωριστή βραδιά.

Για πολλά χρόνια, θα θυμόμαστε ότι ήμασταν στο Έμιρεϊτς εκείνο το βράδυ όταν εκείνο το 16χρονο παιδί σκόραρε σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα, όταν προσπαθούσαμε να κερδίσουμε τον τίτλο”, τόνισε εκστασιασμένος ο Ισπανός προπονητής της Άρσεναλ, για να προσθέσει αναφορικά με το ονειρεμένο ντεμπούτο του Ντάουμαν:

“Είμαι πραγματικά χαρούμενος γι’ αυτόν. Νομίζω ότι το αξίζει. Η οικογένειά του τον έχει μεγαλώσει με έναν τόσο απίστευτο τρόπο. Ένα πράγμα είναι να μεγαλώσεις ένα ταλέντο, ένα άλλο είναι να μεγαλώσεις ένα άτομο με τέτοια προσωπικότητα και χάρισμα για να κάνει ένα τέτοιο παιχνίδι”.

sport24.gr