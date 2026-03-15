Τη βρίσκει στο «Alphamega» ο Μαντσίνι!

Χάρη σε ωραίο γκολ του Μαντσίνι στο 41ο λεπτό ο ΑΠΟΕΛ άνοιξε το σκορ στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Άρη για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης.

Ο Αργεντινός σκόραρε με ωραίο πλασέ μετά από γύρισμα του Τομάς, πετυχαίνοντας το δεύτερο του γκολ σε έξι εμφανίσεις με τα γαλαζοκίτρινα.

Μάλιστα ήρθε στο γήπεδο στο οποίο είχε... ανοίξει λογαριασμό, καθώς το προηγούμενο του τέρμα το σκόραρε επίσης στο στάδιο «Alphamega», στο διπλό επί της ΑΕΛ με 3-2.