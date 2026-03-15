Πεντάστερη Μπαρτσελόνα, τιμώρησε τη Σεβίλλη με απίθανο Ραφίνια

Η Μπαρτσελόνα έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στη Σεβίλλη, αφού με χατ τρικ του Ραφίνια τη διέλυσε με 5-2 κι εκτοξεύτηκε ξανά στο +4 από τη Ρεάλ.

Η συντριβή με 4-1 στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» μάλλον είχε πληγώσει τον εγωισμό της Μπαρτσελόνα. Και οι Μπλαουγκράνα της το φύλαγαν για την άτυπη ρεβάνς στο «Καμπ Νόου». Με χατ τρικ του Ραφίνια, οι Καταλανοί έκαναν φύλλο και φτερό την ομάδα του (τιμωρημένου) Ματίας Αλμέιδα, την οποία διέλυσαν με 5-2 κι εκτοξεύτηκαν ξανά στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μια ιδανική εμφάνιση ενόψει της ευρωπαϊκής βραδιάς κόντρα στη Νιούκαστλ, η οποία ομόρφυνε ακόμα περισσότερο και με την επιστροφή του αγαπημένου της εξέδρας, Γκάβι, μετά από επτά μήνες.

Η Μπαρτσελόνα ευτύχησε να προηγηθεί από νωρίς στο ματς, αφού μόλις στο 8΄κέρδισε πέναλτι από πτώση του Κανσέλο στην περιοχή που μετουσίωσε σε γκολ ο Ραφίνια από την άσπρη βούλα. Δέκα λεπτά αργότερα οι Μπλαουγκράνα κέρδισαν νέο πέναλτι για χέρι του Κάρμονα στην περιοχή μετά παρέμβαση του VAR, με τον Ραφίνια να ευστοχεί ξανά για το 2-0.

Οι γηπεδούχοι είχαν του... χεριού τους το ματς κι έφτασαν και σε τρίτο γκολ στο 38΄, σε επίδειξη αποτελεσματικότητας όταν ο Μπερνάλ σέρβιρε για τον Ντάνι Όλμο στην περιοχή που πλάσαρε στη γωνία. Στο 45΄ο Λεβαντόφσκι άγγιξε το 4-0 με άστοχη κεφαλιά, με τη Σεβίλλη να απαντάει τρία λεπτά μετά και να μειώνει σε 3-1 με βολέ του Όσο από το ύψος του πέναλτι.

Η Μπάρτσα δεν πήρε το πόδι από το γκάζι ούτε μετά την ανάπαυλα κι έφτασε στο 4-1 στο 52΄, με σουτ του Ραφίνια που κόντραρε και κατέληξε στο «παραθυράκι» της εστίας για το χατ τρικ. Οκτώ λεπτά αργότερα ο Κανσέλο έδωσε συνέχεια στο καταλανικό πάρτι, αφού διέσχισε το μισό γήπεδο, απέφυγε με προσποίηση τον Γκούντελι και νίκησε τον Βλαχοδήμο στο τετ-α-τετ. Η Μπαρτσελόνα έψαξε και το έκτο γκολ με τους Λεβαντόφσκι κι Αραούχο, δεν το βρήκε όμως εξαιτίας αστοχίας και Βλαχοδήμου, με τη Σεβίλλη να μαζεύει το σκορ στην τελευταία φάση με κεφαλιά του Σο για το τελικό 5-2.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Εσπάρτ, Κουμπαρσί, Ζεράρ Μαρτίν, Κανσέλο (66΄Αραούχο), Μπερνάλ (67΄Κασάδο), Ντάνι Όλμο, Πέδρι (46΄Φερμίν Λόπεθ), Ραφίνια (82΄ Γκάβι), Μπάρντζι (67΄Γιαμάλ), Λεβαντόφσκι

Σεβίλλη (Ματίας Αλμέιδα): Βλαχοδήμος, Κάρμονα (46΄Ετζουκέ), Νιανζού (70΄Καστρίν), Γκούντελι, Σουάθο (46΄Βάργκας), Αγκουμέ (78΄Μπουένο), Σο, Σάντσεθ, Όσο, Αλέξις Σάντσεθ, Άνταμς (46΄Μοπέι)

