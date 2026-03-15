Πρωτοφανής κρίση τερματοφυλάκων στην Μπάγερν, τραυματίες και οι τέσσερις!

Η Μπάγερν Μονάχου έχει τέσσερις τερματοφύλακες τραυματίες, με αποτέλεσμα ο Βενσάν Κομπανί να στρέφεται πλέον σε 16χρονο τερματοφύλακα από την Κ19.

Μπορεί να πηγαίνει καρφί για το πρωτάθλημα και να έχει εξασφαλισμένη, ουσιαστικά, την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, ωστόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Μπάγερν Μονάχου έχει... ξεμείνει από τερματοφύλακες!

Στο ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Σβεν Ούλραϊχ επέστρεψε στη δράση μετά από ενάμιση χρόνο αλλά αποκόμισε μυϊκό πρόβλημα, την ώρα που οι Μάνουελ Νόιερ, Γιόνας Ούρμπιγκ και Λέον Κλάνατς έχουν επίσης τεθεί εκτός μάχης!

Έτσι, ο Βενσάν Κομπανί έχει αρχίσει πλέον να κοιτάζει προς την Κ19 των Βαυαρών, με τον 16χρονο Λέον Πρέσκοτ, που τελευταία βρέθηκε αρκετές φορές στον πάγκο, να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για... εσπευσμένο ντεμπούτο στη ρεβάνς του 6-1 ενάντια στην Αταλάντα. Ακολουθεί ο αγώνας πρωταθλήματος με αντίπαλο την Ουνιόν Βερολίνου, ενώ μετά υπάρχει η διακοπή των εθνικών ομάδων, που θα δώσει ανάσα στη Rekordmeister.

Διαβαστε ακομη