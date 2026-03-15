Εύκολο 3-0 του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδειακού

Σε ένα ματς με ένταση εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου, ένεκα της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην περιοχή της Καλαμαριάς, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 του Λεβαδειακού στο Γήπεδο Τούμπας για την 25η Αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έφτασε στη νίκη με τα γκολ των Τάισον (7'), Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (47') και Δημήτρη Χατσίδη (57'), φτάνοντας τους 57 βαθμούς, όσους έχει κι ο Ολυμπιακός, περιμένοντας την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ήταν, παράλληλα, η τέταρτη διαδοχική ήττα για τον Λεβαδειακό.

Οι Θεσσαλονικείς ευτύχησαν να ανοίξουν γρήγορα το σκορ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα από τον Γιώργο Κορνέζο έξω από την περιοχή, τροφοδότησε τον Τάισον που σε κενή, ουσιαστικά εστία έκανε το 1-0. Παρά το αρχικό ξάφνιασμα, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν γρήγορα να ισορροπήσουν. Μάλιστα, στο 16' ο Ντέγιαν Λόβρεν έβαλε την ύστατη στιγμή την προβολή στην ωραία προσπάθεια του Γκιγιέρμο Μπάλτσι από τα δεξιά.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στο να διπλασιάσει τα τέρματά του στο 25', όταν ο Κωνσταντέλιας βρήκε τον Γερεμέγεφ στο ύψος του πέναλτι όμως το πλασέ του Σουηδού ήταν άστοχο. Δευτερόλεπτα μετά προέκυψε διπλό πρόβλημα για τον Νίκο Παπαδόπουλο, με τον Ζοέλ Αμπού Χάνα να δίνει τη θέση του στον Χόρντουρ Μάγκνουσον και τον Γιούρι Λοντίγκιν να συνεχίζει με ενοχλήσεις.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους, οι Βοιωτοί έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, αλλά στο γύρισμα του Χισάμ Λαγιούς προς τον Άλεν Όζμπολτ, οι αμυνόμενοι κόντραραν κι ο Αντώνης Τσιφτσής μπλόκαρε, όπως έκανε και στις καθυστερήσεις, στην κεφαλιά του μετά από μακρινή εκτέλεση φάουλ.

Ό,τι κι αν σχεδίαζε ο Παπαδόπουλος στο ημίχρονο, πήγε στράφι. Με το που ξεκίνησε το β' μέρος, ο συνδυασμός του Ζαφείρη με τον Χατσίδη έδωσε την ευκαιρία να πλασάρει από το ύψος της περιοχής για το 2-0. Οι ίδιοι πρωταγωνιστές εμφανίστηκαν και στη φάση του 58' για το 3-0: κλέψιμο του Ζαφείρη, Γερεμέγεφ και Μαγκομέντ Οζντόεφ συνεργάστηκαν με τον Χατσίδη να χρίζεται σκόρερ. Κάπου εκεί, ουσιαστικά, τελείωσε το ματς.

Το 3-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει την τελευταία αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό (Κυριακή 22/3, 19:00) για το ματς με τον Βόλο ενώ την ίδια μέρα και ώρα ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ατρόμητο ευελπιστώντας να επιστρέψει στις επιτυχίες και να μπει με βελτιωμένη ψυχολογία στο μίνι πρωτάθλημα των Play Off 5-8.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν (69' Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Οζντόεφ (81' Καμαρά), Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας (69' Ιβανούσετς), Τάισον, Χατσίδης (74' Ντεσπόντοφ), Γερεμέγεφ (74' Μύθου).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Βήχος, Αμπού Χάνα (29' Μάγκνουσον), Φίλων, Κορνέζος (58' Συμελίδης), Τσοκάι, Πεντρόζο, Μπάλτσι (80' Νίκας), Λαγιούς (80' Βέρμπιτς), Όζμπολτ (80' Οζέγκοβιτς).

*Οι παίκτες του ΠΑΟΚ και του Λεβαδειακού άφησαν λουλούδια μπροστά στη Θύρα 4 στη μνήμη του 20χρονου Κλεομένη που μαχαιρώθηκε προ ημερών στην Καλαμαριά.

*Όπως έγινε γνωστό, με τη λήξη του αγώνα πραγματοποιείται πορεία από το γήπεδο της Τούμπας μέχρι το σημείο της δολοφονίας του Κλεομένη.