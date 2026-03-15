Δύο αποβολές σε 8΄ στο Άρης-ΑΠΟΕΛ

Με δέκα ποδοσφαιριστές αγωνίζονται πλέον στο μεταξύ τους ντέρμπι τόσο ο Άρης όσο και ο ΑΠΟΕΛ.

Αρχικώς αποβλήθηκε από πλευράς γηπεδούχων ο Σανέ με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 49ο λεπτό, ένεκα ανατροπής του Μαρκίνιος ως τελευταίος αμυνόμενος, στερώντας ξεκάθαρη ευκαιρία επίτευξης τέρματος.

Το αριθμητικό πλεονέκτημα του ΑΠΟΕΛ δεν κράτησε για πολύ καθώς στο 57' την κόκκινη κάρτα του Φελλά είδε και ο Μιρ, δεχόμενης δεύτερη κίτρινη, για επικίνδυνο παίξιμο σε διεκδίκηση της μπάλας με τον Χαραλάμπους.