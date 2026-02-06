Η Εθνική Κύπρου έτοιμη για τη μάχη πρόκρισης απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, στην αίθουσα Allwyn «Ευ Αγωνίζεσθαι» στο Ολυμπιακό Μέγαρο η κλήρωση των αγώνων Davis Cup ανάμεσα στην Εθνική ομάδα της Κύπρου και την αντίστοιχη της Βορείου Μακεδονίας.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν το διήμερο 7 και 8 Φεβρουαρίου 2026, στο Εθνικό Κέντρο Τένις, στο πλαίσιο των πλέι-οφ του Group II του Παγκοσμίου Κυπέλλου Davis Cup, με έπαθλο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Πρόεδρος της ΟΑΚ κ. Δημήτρης Λεοντής καλωσόρισε την ομάδα της Βορείου Μακεδονίας και τη διαιτητική ομάδα ευχόμενος καλή παραμονή στην Κύπρο. Στη συνέχεια αναφερόμενος στην συνάντηση δήλωσε μεταξύ άλλων : «Είμαστε περήφανοι που φιλοξενούμε για άλλη μια φορά, μία τόσο μεγάλη διοργάνωση. Καλώ το φίλαθλο κοινό να έρθει και να στηρίξει το διήμερο που ακολουθεί τους αντισφαιριστές μας, και να απολαύσει υψηλού επιπέδου αγώνες».

Το αγωνιστικό πρόγραμμα

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, η δράση θα ξεκινήσει στις 11.00 το πρωί, με τη διεξαγωγή 10λεπτης τελετής έναρξης, κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες, η διαιτητική ομάδα και θα ανακρουστούν οι Εθνικοί Ύμνοι της Κύπρου και της Βορείου Μακεδονίας.

Αμέσως μετά θα αρχίσει ο πρώτος αγώνας στο Μονό, ενώ θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες αναμετρήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Τα ζευγάρια που ανέδειξε η κλήρωση και η σειρά των αγώνων είναι :

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

11.00 π.μ. Μενέλαος Ευσταθίου Vs Αμάρ Χουσεΐνοβιτς

Ακολουθεί : Φώτος Φωτιάδης Vs Στέφαν Μίκοφ

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

11.00π.μ. Μενέλαος Ευσταθίου / Ελευθέριος Νέος Vs Αμάρ Χουσεΐνοβιτς / Στέφαν Μίκοφ

Ακολουθεί : Μενέλαος Ευσταθίου Vs Στέφαν Μίκοφ

Ακολουθεί : Φώτος Φωτιάδης Vs Αμάρ Χουσεΐνοβιτς

Νικήτρια ομάδα θα αναδειχθεί εκείνη που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες. Εφόσον μία ομάδα προηγηθεί με 3-0 θα διεξαχθεί και τέταρτος αγώνας, αλλά όχι πέμπτος.

Οι ομάδες

Κύπρος (World Ranking 67)

Κάπτεν: Δημήτρης Ηροδότου

Αντισφαιριστές: Μέλιος Ευσταθίου, Φώτος Φωτιάδης, Νίκολας Κάμπελ, Κωνσταντίνος Μεγάλεμος, Ελευθέριος Νέος

Βόρειος Μακεδονία (World Ranking 77)

Κάπτεν: Γκόραν Σεφτσένκο

Αντισφαιριστές: Στέφαν Μίκοφ, Αμάρ Χουσεΐνοβιτς, Κρίστιαν Γιάνεφ, Μάρκο Αλεξόφσκι

Προϊστορία αναμετρήσεων Davis Cup

Η Κύπρος και η Βόρεια Μακεδονία έχουν συναντηθεί τρεις φορές στο παρελθόν στη διοργάνωση του Davis Cup:

10/05/2002: Κύπρος – Βόρειος Μακεδονία 2-1

07/04/2018: Κύπρος – Βόρειος Μακεδονία 0-2

16/06/2023: Κύπρος – Βόρειος Μακεδονία 3-0

Της διαδικασία της κλήρωσης ακολούθησε δημοσιογραφική διάσκεψη στην οποία και οι δύο προπονητές δήλωσαν αισιόδοξοι για την τελική έκβαση των αναμετρήσεων υπέρ της δικής τους ομάδας ο καθένας.

Για το βαθμό ετοιμότητας της ομάδας ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και το επίπεδο των αγώνων, ο Κάπτεν της Εθνικής Κύπρου, κ. Δημήτρης Ηροδότου, στάθηκε στη συνέπεια των παιδιών που καλούνται κάθε φορά να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και να αποτελούν παράδειγμα για τους νεότερους : «Είμαι περήφανος για την ομάδα μας. Πριν 4-5 χρόνια ήμασταν στις τελευταίες κατηγορίες και καταφέραμε σιγά-σιγά να ανέβουμε εδώ που είμαστε. Κάποια από τα παιδιά αυτά κουβάλησαν το βάρος της διαδοχής του Μάρκου Παγδατή όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά και στην εκπροσώπηση της Κύπρου με την Εθνική ομάδα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για αυτούς. Τώρα αποτελούν έμπνευση για τους επόμενους. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά των μικρότερων ηλικιών για τις επιτυχίες που σημείωσαν τις προηγούμενες μέρες».

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Κάπτεν της ομάδας της Βορείου Μακεδονίας, κ. Γκόραν Σεφτσένκο, μίλησε για τη δυσκολία της αναμέτρησης, τον σεβασμό προς την κυπριακή ομάδα και τις προσδοκίες της ομάδας του: «Εδώ δεν παίζουν ρόλο τα Rankings. Δεν είναι όπως τους επαγγελματικούς αγώνες, αλλά αγωνίζεσαι για τη χώρα σου. Εμείς θα παίξουμε για τη νίκη, και σε σχέση με την προηγούμενη φορά που ήρθαμε εδώ, αυτή τη φορά έχω όλους τους αντισφαιριστές υγιείς και αυτό θα μας βοηθήσει. Όποια ομάδα παρουσιαστεί σε καλύτερη φόρμα και μέρα στο κορτ, »

Στην κλήρωση και τη δημοσιογραφική διάσκεψη που ακολούθησε παραβρέθηκαν πέραν του Προέδρου της ΟΑΚ κ. Δημήτρη Λεοντή, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου η ο κ. Παντελής Νέος (Γραμματέας) η κα Ευαγγελία Παναγίδη (Βοηθός Γραμματέας) και ο κ. Γιαννάκης Χρυσοχός. Παρόντες επίσης ο Επίτιμος Πρόεδρος κ. Φίλιος Χριστοδούλου, o εκ των Ομοσπονδιακών προπονητών Γιάννος Χατζηγεωργίου, το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ευθύμιος Πολυδώρου, ο κ. Αλέξης Φωτιάδης και ο κ. Σπύρος Ζανιάς (Αντιπρόεδρος Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και πρώην πρόεδρος ΕΦΟΑ). Ο τελευταίος πραγματοποίησε την κλήρωση με την οποία καθορίστηκε η σειρά των αγώνων.

Τα δεδομένα προμηνύουν ακόμη μία αμφίρροπη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, με την κυπριακή ομάδα να έχει ως βασικά της όπλα την έδρα, τη συνοχή και τη στήριξη του φίλαθλου κοινού.

H ΟΑΚ ευχαριστεί τον πλατινένιο χορηγό Adtech, και τους χορηγούς Potens, Allwyn, Wilson, Αγρός, Πετρολίνα, Χαραλαμπίδης-Κρίστης, Joma και τον χορηγό επικοινωνίας 24sports/Spor FM.