BINTEO: Παρέλαβε το βραβείο του «Golden Boy Web» ο Μουζακίτης

Μεγάλη στιγμή για τον μέσο του Ολυμπιακού.

Το ταλέντο του Χρήστου Μουζακίτη ξεπέρασε πλέον τα στενά ελληνικά σύνορα, με τον 18χρονο διεθνή μέσο του Ολυμπιακού, να παραλαμβάνει το βράδυ της Δευτέρας (1/12) το λαμπερό βραβείο του «European Golden Boy Web 2025», το οποίο δίνεται στον πιο πολλά υποσχόμενο ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη, βάση της ψηφοφορίας του κοινού.

Ο Μουζακίτης παρέλαβε το βραβείο του στο Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτου του Τορίνο, στη μεγαλοπρεπέστατη εκδήλωση που είχε ετοιμάσει για άλλη μία χρονιά η ιταλική εφημερίδα «Tuttosport».

Ο διεθνής χαφ ήταν ο μεγάλος νικητής στην ψηφοφορία της Tuttosport, η οποία διήρκησε αρκετούς μήνες, συγκεντρώνοντας 473.000 ψήφους κι άφησε πίσω του κατά πολύ, τον Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, ο οποίος ήταν ο περσινός νικητής της κατηγορίας και τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 386.000 ψήφους.

«Αρχικά θέλω να πω συγχαρητήρια για την διοργάνωση, συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους με ψήφισαν. Το αφιερώνω σε όσους είναι εδώ μαζί μου, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στους συμπαίκτες μου. Ευχαριστώ πολύ όσους με ψήφισαν. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, που αποτελώ πρότυπο για αυτούς. Θέλω να πω απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ».

Ακολούθως ρωτήθηκε για το γεγονός ότι έπαιζε από πολύ μικρός και πινγκ-πονγκ, ένα άθλημα στο οποίο είχε πολύ καλές... επιδόσεις κι ο Πολ Πογκμπά κι απάντησε χαμογελώντας. «Δεν το γνώριζα, αλλά αν έμπαινα τώρα στο δίλλημα να επιλέξω δεν ξέρω τι θα επέλεγα ανάμεσα σε ποδόσφαιρο και πινγκ-πονγκ. Νομίζω ότι μπορεί να είμαι καλύτερος στο πινγκ-πονγκ από ότι στο ποδόσφαιρο, αν κατέβαινα σε τουρνουά μπορεί και να το κέρδιζα».

Και πρόσθεσε το μεγάλο αστέρι του Ολυμπιακού: «Ο αρχικός στόχος που είχα από μικρό παιδί, είμαι από 10 χρονών στον Ολυμπιακό, αγωνίζομαι στην ομάδα που ήθελα από μικρός. Έχει τη νοοτροπία του πρωταθλητή».

Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτομπήκα στην αίθουσα και έβλεπα στις οθόνες τους προηγούμενους νικητές, ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Κάθε ένας από τους προηγούμενους νικητές έχει κάτι ξεχωριστό, δεν μπορώ να επιλέξω έναν».

Golden Boy Web – Η Χρυσή Βίβλος

2018: Τζάστιν Κλάιφερτ (Άγιαξ)

2019: Ματέο Γκεντουζί (Άρσεναλ)

2020: Άνσου Φάτι (Μπαρτσελόνα)

2021: Καρίμ Αντεγέμι (Ζάλτσμπουργκ)

2022: Νικολά Ζαλέφσκι (Ρόμα)

2023: Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ντόρτμουντ-Γιουβέντους)

2024: Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)

2025: Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

