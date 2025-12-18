ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όταν βρει δίχτυα ο Λουκάσεν σημαίνει... νίκη

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Όταν βρει δίχτυα ο Λουκάσεν σημαίνει... νίκη

H Πάφος FC έχει ένα πλεονέκτημα αφού βρίσκει γκολ από πολλούς παίκτες της.

Και ας μην είναι ιδιαίτερα βοηθητικοί σε αυτό το κομμάτι οι επιθετικοί της που ήρθαν τη φετινή σεζόν. Aναφερόμαστε στους Ντιμάτα και Μπασουαμινά. Συνολικά βρήκαν δίχτυα έντεκα διαφορετικοί ποδοσφαιριστές σε αυτές τις 14 αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Στο παιχνίδι με την Ένωση, ο Ντέρικ Λουκάσεν έκανε το 0-2 και σκόραρε το δεύτερό του γκολ φέτος στο πρωτάθλημα. Είχε πανηγυρίσει γκολ και στο ΓΣΠ στο νικηφόρο 0-1 επί του ΑΠΟΕΛ. Το όνομά του θα μείνει ανεξίτηλο στην ιστορία της Πάφου, αφού ήταν αυτός που σκόραρε με τη Βιγιαρεάλ και χάρισε την πρώτη νίκη σε ομίλους Champions League.

O Ολλανδός κεντρικός αμυντικός μετρά και τρία γκολ κατά την περσινή σεζόν. Και τα οποία ήταν επίσης γουρλίδικα αφού έφεραν νίκες. Το πρώτο ήταν με τη ΤΣΣΚΑ 1948 όπου με το γκολ του έστειλε το ματς στην παράταση και εκεί η Πάφος FC θριάμβευσε (4-0). Και τα άλλα ήταν στα πλέι οφ με Απόλλωνα (2-1) και Ομόνοια (3-1). Όταν βρει δίχτυα λοιπόν ο Λουκάσεν, σημαίνει... νίκη.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με «όπλο» την προϊστορία για κέρδος στην Πάφο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ρίχνει γέφυρες επιστροφής στην Αγγλία ο Ρούμπεν Νέβες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραμένει η ποινή της ΑΕΛ, απορρίφθηκε η έφεσή της

ΑΕΛ

|

Category image

«Ζεστό» ενδιαφέρον της ΑΕΛ για Παρούτη που ζήτησε να φύγει από την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λοσάδα... συστήνεται στον κόσμο του Απόλλωνα - «Γεννήθηκα με πίεση και άγχος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Κύπρος ανοίγει νέα εποχή αθλητικής παιδείας με το πρόγραμμα «Δημήτριος Βικέλας»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Μοίρασαν δώρα και χαμόγελα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στα 353 δισεκατομμύρια δολάρια η αξία των 50 πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η απόφαση ήταν εύκολη στην Ένωση όμως το θέμα είναι οι διακανονισμοί...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Επέλεξε... ΑΕΠ ο Νεοφυτίδης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σενάρια για Τσάβι στην Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε ο Τσέριν, εξετάσεις για Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Οι 300.000 που... γλιτώθηκαν και οι «πιέσεις»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: Αυτόν τον προπονητή σκέφτονται εάν φύγει ο Γκουαρδιόλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tα Αστέρια του Κυπριακού Ποδοσφαίρου «παίζουν δυνατά με γαλατάκι» - Δράση από Xαραλαμπίδης Κρίστης και ΠΑ.Σ.Π.

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη