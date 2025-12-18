Όταν βρει δίχτυα ο Λουκάσεν σημαίνει... νίκη

Και ας μην είναι ιδιαίτερα βοηθητικοί σε αυτό το κομμάτι οι επιθετικοί της που ήρθαν τη φετινή σεζόν. Aναφερόμαστε στους Ντιμάτα και Μπασουαμινά. Συνολικά βρήκαν δίχτυα έντεκα διαφορετικοί ποδοσφαιριστές σε αυτές τις 14 αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Στο παιχνίδι με την Ένωση, ο Ντέρικ Λουκάσεν έκανε το 0-2 και σκόραρε το δεύτερό του γκολ φέτος στο πρωτάθλημα. Είχε πανηγυρίσει γκολ και στο ΓΣΠ στο νικηφόρο 0-1 επί του ΑΠΟΕΛ. Το όνομά του θα μείνει ανεξίτηλο στην ιστορία της Πάφου, αφού ήταν αυτός που σκόραρε με τη Βιγιαρεάλ και χάρισε την πρώτη νίκη σε ομίλους Champions League.

O Ολλανδός κεντρικός αμυντικός μετρά και τρία γκολ κατά την περσινή σεζόν. Και τα οποία ήταν επίσης γουρλίδικα αφού έφεραν νίκες. Το πρώτο ήταν με τη ΤΣΣΚΑ 1948 όπου με το γκολ του έστειλε το ματς στην παράταση και εκεί η Πάφος FC θριάμβευσε (4-0). Και τα άλλα ήταν στα πλέι οφ με Απόλλωνα (2-1) και Ομόνοια (3-1). Όταν βρει δίχτυα λοιπόν ο Λουκάσεν, σημαίνει... νίκη.