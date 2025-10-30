ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ακυρώθηκε η εκδήλωση Τζόκοβιτς-Τσιτσιπά στο Ζάππειο λόγω ζητημάτων ασφαλείας

Ακυρώθηκε η εκδήλωση Τζόκοβιτς-Τσιτσιπά στο Ζάππειο λόγω ζητημάτων ασφαλείας

Η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή (31/10) στο Ζάππειο με τη συμμετοχή των Τζόκοβιτς και Τσιτσιπά ενόψει του Hellenic Championship ATP ακυρώθηκε λόγω ζητημάτων ασφαλείας.

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) στο Ζάππειο, όπου οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανος Τσιτσιπάς θα συμμετείχαν σε ένα tennis show.

Το event θα περιλάμβανε παιχνίδια, challenges και διαδραστικές στιγμές με το κοινό, στο πλαίσιο του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, του τουρνουά που σηματοδοτεί την επιστροφή του ATP Tour στην Ελλάδα μετά από 31 χρόνια.

Ωστόσο, η εκδήλωση ακυρώθηκε καθώς προέκυψαν ζητήματα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί κανονικά στο Telekom Center Athens από την Κυριακή 2 έως το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων του παγκόσμιου τένις, με τη δράση να ξεκινάει από το Σάββατο (01/11) με τα προκριματικά.

 

 

Διαβαστε ακομη