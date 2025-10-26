Σέρβος ταξιτζής στο Σικάγο τον μπέρδεψε τον Τσιτσιπά με τον... Γκριεζμάν!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα πάρει μέρος στο Masters του Παρισιού, που αρχίζει τη Δευτέρα (27/10), όμως βρέθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Σικάγο, όπου έζησε ένα ιδιαίτερο περιστατικό.

Συγκεκριμένα Σέρβος οδηγός ταξί βλέποντας τον Έλληνα τενίστα, θεώρησε πως είναι ο Γάλλος, αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμάν!

Ο Τσιτσιπάς σε ανάρτησή του στο Χ περιγράφοντας το περιστατικό, έγραψε: «Με παρέλαβε ένας Σέρβος οδηγός ταξί με ποδήλατο στο Σικάγο. Με κοίταξε κατάματα και είπε: "Αντουάν Γκριεζμάν;"

Είπα "όχι". Μου έκλεισε το μάτι και είπε: "Καλή προσπάθεια". Υποθέτω ότι παίζω τώρα για την Ατλέτικο Μαδρίτης».

Got picked up by a Serbian bicycle taxi driver in Chicago.



He looked me dead in the eye and said, “Antoine Griezmann?”



I said no.



He winked and said, “Nice try.”



I guess I play for Atletico Madrid now. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 25, 2025

gazzetta.gr