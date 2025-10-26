ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σέρβος ταξιτζής στο Σικάγο τον μπέρδεψε τον Τσιτσιπά με τον... Γκριεζμάν!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σέρβος ταξιτζής στο Σικάγο τον μπέρδεψε τον Τσιτσιπά με τον... Γκριεζμάν!

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό έζησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με Σέρβο ταξιτζή στο Σικάγο, που τον «βάφτισε» Αντουάν Γκριεζμάν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα πάρει μέρος στο Masters του Παρισιού, που αρχίζει τη Δευτέρα (27/10), όμως βρέθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Σικάγο, όπου έζησε ένα ιδιαίτερο περιστατικό.

Συγκεκριμένα Σέρβος οδηγός ταξί βλέποντας τον Έλληνα τενίστα, θεώρησε πως είναι ο Γάλλος, αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμάν!

Ο Τσιτσιπάς σε ανάρτησή του στο Χ περιγράφοντας το περιστατικό, έγραψε: «Με παρέλαβε ένας Σέρβος οδηγός ταξί με ποδήλατο στο Σικάγο. Με κοίταξε κατάματα και είπε: "Αντουάν Γκριεζμάν;"

Είπα "όχι". Μου έκλεισε το μάτι και είπε: "Καλή προσπάθεια". Υποθέτω ότι παίζω τώρα για την Ατλέτικο Μαδρίτης».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς

Τένις

|

Category image

Αυτές θα είναι τεράστιες αποδείξεις

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το «έλα να τα πούμε έξω» του Γιαμάλ και η σύρραξη στο Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tα CyView Λατσιά πήραν το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών

Χαντμπολ

|

Category image

Δευτέρα; Δηλώνουν ξανά παρών!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιστορική στατιστική επίδοση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

NBA

|

Category image

Για την... εκτόξευση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Να στείλει... μηνύματα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το ξέσπασμα Βινίσιους κατά την αλλαγή του: «Να βγω εγώ; Καλύτερα να φύγω από την ομάδα!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (27/10)

TV

|

Category image

Άφαντοι εκτελεστής και ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Mε φοβερό Ταρέμι ο Ολυμπιακός κυριάρχησε της ΑΕΚ κι ακολουθεί τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διπλό στον Άγιο Δομέτιο για την Αναγέννηση Γερμασόγειας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συνεχίζει με το απόλυτο η Cowin ΑΕΛ με διπλό επί του Άτλαντα Pafilia

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με την πρώτη του νίκη ο Απόλλωνας έσπασε το αήττητο του Διγενή

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη