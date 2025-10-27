Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο άνθρωπος που έζησε τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, πέρασε παιδικά χρόνια μέσα σε καταφύγια και ξεκίνησε χωρίς χρήματα για να φτάσει στην κορυφή του παγκόσμιου τένις, βιώνει τώρα μια από τις πιο δύσκολες φάσεις της ζωής του εκτός γηπέδων. Ο άλλοτε «θεός» της Σερβίας, ο θρύλος με τα 24 Grand Slam και τις αμέτρητες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας, βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της ίδιας του της χώρας.

Η στήριξή του στις φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, που ξέσπασαν στα τέλη του 2024, ήταν αρκετή για να αλλάξει την εικόνα του στα μάτια της εξουσίας. «Προδότης», τον αποκαλούν σήμερα κάποιοι, σε μια κοινωνία που μέχρι χθες τον λάτρευε. Το τελευταίο, συμβολικά βαρύ περιστατικό, ήταν η βεβήλωση ενός τοιχογραφημένου πορτρέτου του στο κέντρο του Βελιγραδίου. Ο καλλιτέχνης Άντρεϊ Γιοσίφοφσκι το είδε μαυρισμένο ολοσχερώς, μόνο για να το ξαναζωγραφίσει μέσα σε 24 ώρες.

Η τοιχογραφία παρουσίαζε τον Τζόκοβιτς να πανηγυρίζει μία νίκη στο φετινό Wimbledon, κάνοντας τον χαρακτηριστικό μορφασμό σαν να χρησιμοποιεί τρόμπα. Το σήμα έχει γίνει σύνθημα των φοιτητών που «φουσκώνουν» την πίεση απέναντι στην κυβέρνηση. Ο ίδιος ο αθλητής εξήγησε τότε πως το έκανε αστειευόμενος, συνδέοντάς το με ένα τραγούδι που ακούει με τα παιδιά του. Ωστόσο, μήνες πριν είχε εμφανιστεί στον μπασκετικό ντέρμπι ανάμεσα σε Παρτιζάν και Ερυθρό Αστέρα φορώντας φούτερ με το μήνυμα «Students are champions» — ένα μήνυμα που έκτοτε έγινε σύμβολο των διαδηλώσεων.

Οι φοιτητές, που ζητούν διαφάνεια, δικαιοσύνη και νέες εκλογές, βγήκαν στους δρόμους μετά την τραγωδία του Νοεμβρίου 2024 στη Νόβι Σαντ, όταν η κατάρρευση μιας σιδηροδρομικής στέγης σκότωσε 15 ανθρώπους. Ο Τζόκοβιτς, με τη δύναμη της φωνής του, τους στήριξε δημοσίως. «Η φωνή των νέων πρέπει να ακούγεται. Η Σερβία έχει τεράστιο δυναμικό και η μορφωμένη νεολαία της είναι η μεγαλύτερη της δύναμη», είχε δηλώσει τότε.

Όμως η στάση αυτή τον έφερε σε ρήξη με τον πρόεδρο Βούτσιτς, που μέχρι πρόσφατα τον εξυμνούσε ως εθνικό σύμβολο. Ήταν ο ίδιος ηγέτης που το 2022 είχε χαρακτηρίσει την απέλαση του Τζόκοβιτς από την Αυστραλία ως «κυνήγι μαγισσών». Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε τότε συγκινήσει το έθνος φωνάζοντας «Σερβία!» μπροστά στις κάμερες του Roland Garros, κρατώντας τη σημαία της πατρίδας του ψηλά. Είχε στηρίξει μάλιστα την επίσημη κρατική θέση στο ζήτημα του Κοσόβου, γράφοντας «Το Κόσοβο είναι η καρδιά της Σερβίας – σταματήστε τη βία» πάνω σε τηλεοπτική κάμερα.

Τώρα, ωστόσο, όλα μοιάζουν να έχουν αλλάξει. Ο Τζόκοβιτς ζει μακριά από τη Σερβία εδώ και χρόνια, με φορολογική έδρα στο Μονακό και μόνιμη παρουσία τα τελευταία χρόνια στη Μαρμπέγια. Σύμφωνα με τον σερβικό Τύπο, έχει μετακομίσει πλέον μόνιμα στην Αθήνα, στην περιοχή της Γλυφάδας, μαζί με την οικογένειά του. Μαζί του φαίνεται πως «μετακομίζει» και το τουρνουά ATP του Βελιγραδίου, το οποίο θα μετονομαστεί σε Hellenic Championship και θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Σερβία.

Στα 38 του χρόνια, ο Νόβακ Τζόκοβιτς δείχνει κουρασμένος σωματικά, αλλά ακμαίος πνευματικά. Έχει αποσυρθεί από το Masters 1000 του Παρισιού και θα προσπαθήσει να αγωνιστεί στην Αθήνα. Στη Σερβία κάποιοι τον θεωρούν πλέον αποστάτη. Για πολλούς νέους, όμως, παραμένει πρότυπο. Ο άνθρωπος που τόλμησε να μιλήσει όταν οι περισσότεροι σιωπούν.

