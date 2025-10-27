ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι ημέρες που θα αγωνιστούν οι Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship

Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 μετράει αντίστροφα για τη διεξαγωγή του στο Telekom Center Athens από την 1η έως τις 8 Νοεμβρίου. Εκεί, οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς αναμένεται να δώσουν το «παρών».

Όσον αφορά το Νο.1 του ταμπλό, Νόβακ Τζόκοβιτς η πρεμιέρα του αναμένεται να γίνει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, μιας και θα ξεκινήσει από τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Ο Νόλε ως ο κορυφαίος σε seed στο τουρνουά θα περάσει με bye τον πρώτο γύρο, όπως και οι υπόλοιποι τρεις τενίστες που θα βρίσκονται έως το Νο.4 του ταμπλό.

Τώρα, σχετικά με τον Στέφανο Τσιτσιπά οι ημερομηνίες μιας και η θέση του στο ταμπλό δεν έχει σταθεροποιηθεί τελείως. Αυτή τη στιγμή, ο Έλληνας βρίσκεται στο Νο.5 του ταμπλό που σημαίνει ότι θα παίξει από τον πρώτο γύρο του τουρνουά. Εφόσον παραμείνει σε αυτή τη θέση, ο Έλληνας θα παίξει είτε την Κυριακή (2/11) είτε τη Δευτέρα (3/11). Εάν υπάρχει κάποια απόσυρση και ο 27χρονος ανέβει θέση στο ταμπλό, τότε θα μπει στον δεύτερο γύρο και θα παίξει την Τετάρτη (5/11).

Σημειώνεται πως την Κυριακή (2/11) αναμένεται να ανοίξει το πρόγραμμα του κυρίως ταμπλό η αναμέτρηση του Σταν Βαβρίνκα, τρεις φορές κατόχου Grand Slam τίτλου.

Διαβαστε ακομη