Shanghai Masters: Ο Τζόκοβιτς νίκησε τον Μπεργκς και έφτασε στα ημιτελικά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Ζιζού Μπεργκς (6-3, 7-5) και προκρίθηκε στον ημιτελικό (80ος σε τουρνουά της κατηγορίας masters 1000) του Shanghai Masters 1000, όπου θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντίν Βασερό.

Να σημειωθει ότι, από το Roland Garros 2023, έχει χάσει μόνο μία φορά στα προημιτελικά σε δεκαοκτώ περιπτώσεις.

Στα 38 του χρόνια και τέσσερις μήνες, o Σέρβος πρωταθλητής, που έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο τέσσερις φορές στο τουρνουά, παρόλο που γρήγορα έδειξε κάποια σημάδια εξάντλησης, κατάφερε να εκμεταλλευτεί το παιχνίδι του, το οποίο ανάγκασε τον Βέλγο σε λάθη σε καίριες στιγμές.

Στο πρώτο σετ, όπου κατάφερε να προηγηθεί με 4-2, πριν φτάσει στο 6-3, αλλά σίγουρα το δεύτερο ήταν αυτό που προσέφερε ένα εκπληκτικό θέαμα. Στο 6-5, ο Τζόκοβιτς έχασε δύο match points από τον αντίπαλό του, ενώ έπρεπε να σώσει έναν πόντο 6-6, πριν το τρίτο match point αποδειχθεί το σωστό.