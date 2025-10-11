Αποκλεισμός για Τζόκοβιτς!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σέρβος τενίστας έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, ωστόσο αποκλείστηκε από τον Βασερό.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήρθε αντιμέτωπος με τον Βαλεντέν Βασερό, για τον πρώτο ημιτελικό στο Master της Σαγκάης. Ο Σέρβος τενίστας γνώρισε την ήττα από τον Μονεγάσκο αθλητή, με 2-0 σετ.

Σε ένα παιχνίδι που είχε διάρκεια 1 ώρα και 43 λεπτά, ο Τζόκοβιτς δεν κατάφερε να «απειλήσει» αρκετά τον αντίπαλό του. Ο Βασερό, ο οποίος είναι νούμερο 204 στην κατάταξη, προηγούταν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήρε το πρώτο σετ με 6-3, ενώ το δεύτερο με 6-4, κατακτώντας έτσι τη νίκη και «κλειδώνοντας» το ένα εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Έτσι, ο Μονεγάσκος τενίστας θα βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό ATP, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αρτούρ Ριντερκνές - Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Νόλε παραπονέθηκε για ακόμη μια φορά για τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην πόλη της Κίνας και αντιμετώπισε αρκετά σωματικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

