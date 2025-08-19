ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Αλκαράθ πήρε το Σινσινάτι, αποχώρησε μετά από 23 λεπτά ο Σίνερ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Αλκαράθ πήρε το Σινσινάτι, αποχώρησε μετά από 23 λεπτά ο Σίνερ

To σπουδαίο ντέρμπι έμεινε στη... μέση.

Η πολυαναμενόμενη μονομαχία ανάμεσα στους δύο κορυφαίους τενίστες της χρονιάς στο Σινσινάτι, ολοκληρώθηκε άδοξα. Ο Γιανίκ Σίνερ αποχώρησε τραυματίας στο πρώτο σετ του τελικού με τον Κάρλος Αλκαράθ κι έτσι ο Ισπανός πήρε το τουρνουά στην πόλη του Οχάιο.

Ωστόσο, το ραντεβού τους ανανεώθηκε για το Αμερικανικό ΟΠΕΝ που αρχίζει σε λίγες ημέρες. Μάλλον αυτός ήταν κι ο λόγος που ο Σίνερ, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν ήθελε να ρισκάρει το παραμικρό. Από τη στιγμή που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεύτερο γκέιμ, δεν πίεσε καθόλου τον εαυτό του, άφησε τον Αλκαράθ (Νο2) να φτάσει στο 5-0 και προανήγγειλε την αποχώρησή του λέγοντας "sorry guys" απευθυνόμενους στον κόσμο που παρακολουθούσε τον τελικό.

Λίγα λεπτά αργότερα, ανακοινώθηκε ότι αποσύρεται μετά από μόλις 23 λεπτά!

«Συνήθως αρχίζω με συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Όμως τώρα θα αρχίσω με εσάς παιδιά» είπε στο κοινό του P&G Center Court. «Λυπάμαι πολύ που σας απογοήτευσα. Από χθες δεν ένιωθα καλά. Πίστευα ότι θα ήμουν καλύτερα, όμως ήμουν ακόμα χειρότερα. Δεν μπορούσα, λυπάμαι πολύ».

Ο Κάρλος Αλκαράθ, από την πλευρά του, κρατούσε στα χέρια του το τρόπαιο και... εξομολογήθηκε: «Δεν ήθελα να κερδίσω με τέτοιο τρόπο».

Απευθυνόμενος στον Σίνερ είπε: «Θα γυρίσεις ακόμα πιο δυνατός γιατί αυτό κάνουν οι πρωταθλητές και εσύ είσαι πρωταθλητής».

AΠΕ - ΜΠΕ

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα: Ανανέωσε ο Γιουσούφα Φαλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

A Bola: «Κοντά σε Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες-Ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες του δανεισμού από Παρί»

Ελλάδα

|

Category image

Ηχούν σειρήνες, αλλά... Βόλφσμπεργκερ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τόσοι Απολλωνίστες πάνε «Alphamega»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανακοίνωσε την απόσυρσή του ο Σωτήρης Νίνης!

Ελλάδα

|

Category image

Τυπικό τέλος με Πολυκάρπου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Tράμπζονσπορ και Παναθηναϊκός θέλουν τον Ρενάτο Σάντσες»!

Ελλάδα

|

Category image

Μπαίνει στην... εξίσωση ο Παπαγεωργίου και ο διπλός του στόχος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Το δείγματα έφεραν αισιοδοξία στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τόσοι ΑΠΟΕΛίστες στο «Αμμόχωστος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο περίμενε για την ανατολική Άρης και Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα κριτήρια ισοβαθμίας για τη σεζόν 2025/26 στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

«Δεν θα γίνεται σωστή ταυτοποίηση, μόνο με φωτογραφία!»

ΑΕΛ

|

Category image

Οι νέες εμφανίσεις, οι χορηγοί και ο στόχος για τη νέα χρονιά

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

«Θα περιμένουμε ακόμα μερικές μέρες για Σαρφό»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη