Νικηφόρο «ποδαρικό» για τη Σάκκαρη  στο Σινσινάτι

Με το... δεξί μπήκε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 1000 που διεξάγεται στο Σινσινάτι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 65 στον κόσμο) νίκησε στο πλαίσιο του α΄ γύρου τη Ρωσίδα Καμίλα Ραχίμοβα (Νο 67) με 6-3, 3-6, 6-2, ύστερα από αγώνα διάρκειας δύο ωρών και 11 λεπτών, και προκρίθηκε στη φάση των «64», όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι (Νο9 στην παγκόσμια κατάταξη).

Η Σάκκαρη ξεκίνησε με break στο ματς, η Ραχίμοβα «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο, ενώ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «έσπασε» ξανά το σερβίς της αντιπάλου της, πριν κρατήσει το δικό της και προηγηθεί 3-1. Στη συνέχεια οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι και το 8ο γκέιμ, ενώ ακολούθως η Σάκκαρη με νέο break πήρε το πρώτο σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ η Ραχίμοβα ξεκίνησε με break, ενώ στη συνέχεια κράτησε το δικό της σερβίς και προηγήθηκε 2-0. Η Ρωσίδα «έσπασε» εκ νέου το σερβίς της Σάκκαρη και προηγήθηκε 4-1, αλλά η Ελληνίδα «απάντησε» με break για το 4-2 και κράτησε στη συνέχεια το δικό της σερβίς και μείωσε σε 4-3. Όμως, η Ραχίμοβα έκανε το 5-3 και ακολούθως διαμόρφωσε με break το 6-3 και το 1-1 στα σετ.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε ιδανικά για τη Σάκκαρη που έκανε δύο break και προηγήθηκε 4-0. Η Ραχίμοβα πάλεψε για να μείνει στο παιχνίδι και μείωσε σε 5-2, αλλά η 30χρονη πρωταθλήτρια έκανε το 6-2 και πανηγύρισε τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι της στην διοργάνωση.

Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει στις «64» την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι, η οποία πέρασε τον α΄ γύρο χωρίς αγώνα. Οι δύο τενίστριες έχουν αναμετρηθεί τρεις φορές στο παρελθόν με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να μετράει δύο νίκες: το 2021 στους «64» του Ρολάν Γκαρός και φέτος στους «32» του τουρνουά στη Μαδρίτη. Από την πλευρά της, η Παολίνι πανηγύρισε πέρυσι, στους «16» του τουρνουά στο Ντουμπάι.

 

