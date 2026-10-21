Συνεδρίασε έκτακτα το Δ.Σ. της ΕΟΚ: «Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ μετά τις κατηγορίες για δωροδοκία/δωροληψία και στημένους αγώνες αντιμετωπίζουν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, συνεργάτες του και μέλη της ΚΕΔ.

Το απόγευμα της Τετάρτης (21/10) η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποία ενημέρωσε ότι σήμερα έλαβε χώρα έκτακτο Δ.Σ. προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μάλιστα, η ΕΟΚ ξεκαθάρισε πως η υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ θα παρακολουθείται αδιάκοπα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».

sport-fm.gr