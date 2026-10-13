ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Τσιτσιπάς ξέσπασε on camera και έκανε το Sky Sports να ζητήσει συγγνώμη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Για ακόμα μια φορά, ο Τσιτσιπάς ξέσπασε κατά της ομάδας του, στη διάρκεια του αγώνα με τον Φριτζ, με τους σχολιαστές του Sky Sports να απολογούνται στο κοινό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Τέιλορ Φριτζ στο Shanghai Masters, εκνευρίστηκε και φώναξε προς την ομάδα του, με αποτέλεσμα οι σχολιαστές του Sky Sports να ζητήσουν συγγνώμη στους τηλεθεατές για τις εκφράσεις του.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας ήθελε περισσότερες οδηγίες από τους προπονητές του και δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. «Πείτε μου κάτι», φώναξε προς την ομάδα του, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε και μια υβριστική έκφραση.

Η σχολιάστρια του Sky Sports, Ναόμι Κάβαντεϊ, παρατήρησε ότι ο Τσιτσιπάς επέλεξε να μιλήσει στα αγγλικά, πιθανότατα για να καταλάβουν όλοι από την ομάδα του το τι λέει. «Εξακολουθεί να είναι έξαλλος. Νομίζω ότι θέλει να τον ακούσει η ομάδα του, γι' αυτό μιλάει στα αγγλικά», σχολίασε.

Μάλιστα, όταν ο Έλληνας τενίστας συνέχισε να φωνάζει και χρησιμοποίησε μια ακόμη υβριστική έκφραση, η Κάβαντεϊ απολογήθηκε στους τηλεθεατές. «Ζητούμε συγγνώμη για τη γλώσσα», είπε.

Ο πρώην τενίστας και σχολιαστής, Κάιλ Έντμουντ, πήρε θέση και ανέφερε ότι ο Τσιτσιπάς ζητούσε περισσότερες συμβουλές από την ομάδα του για τα λάθη του. Ωστόσο, τόνισε ότι ο 28χρονος πρέπει να ελέγχει περισσότερο τον εαυτό του μέσα στο κορτ.

athletiko.gr

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μουρίνιο: Το ταξίδι στη Ρώμη και η απίστευτη σύμπτωση με τον γιο του Μαρσέλο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της ΑΕΛ από το 4ο τρίποντο

ΑΕΛ

|

Category image

Νίκολιτς: «Καμία σχέση οι αγώνες του Champions League με του Conference - Αναληθές ότι παίζουμε χειρότερα εκτός έδρας»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μπάλκοβετς: «Ίσως να ήμουν τυχερός - Θα φοβόμουν περισσότερο αν ήταν ακόμα ο Ριέρα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κουαρέσμα για το θέμα Ρονάλντο-Πορτογαλίας: «Μερικές φορές λουζόμαστε τις επιλογές μας»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ατλέτικο - Γιουνάιτεντ: Εκτός αποστολής ο Κόκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της μητέρας του

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Η αντίπαλος της Σάκκαρη στις «16» του Wuhan Open

Τένις

|

Category image

Ροντρίγκες: Σαν το παλιό καλό κρασί

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συγκινητικός Ελ Κααμπί - Ορθιος με πατερίτσες εμψύχωνε τους συμπαίκτες του μέσα στα αποδυτήρια πριν το ντέρμπι

Super League

|

Category image

Ο Τσιτσιπάς ξέσπασε on camera και έκανε το Sky Sports να ζητήσει συγγνώμη

Τένις

|

Category image

Η FIFA δίνει 50.000 τον μήνα για γραφείο στον Πύργο Τραμπ χωρίς λόγο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Η Formula 1 επιστρέφει στην Αφρική με grand prix στη Ρουάντα

AUTO MOTO

|

Category image

Αναμένετε από εμάς... και εμείς από εσάς

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Γκασπερίνι μίλησε για την κατάσταση του Κουλιεράκη ενόψει Ρεάλ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Το φοβερό ΑΙ βίντεο με την κλοπή της Χρυσής Μπάλας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη