Ο Τσιτσιπάς ξέσπασε on camera και έκανε το Sky Sports να ζητήσει συγγνώμη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Τέιλορ Φριτζ στο Shanghai Masters, εκνευρίστηκε και φώναξε προς την ομάδα του, με αποτέλεσμα οι σχολιαστές του Sky Sports να ζητήσουν συγγνώμη στους τηλεθεατές για τις εκφράσεις του.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας ήθελε περισσότερες οδηγίες από τους προπονητές του και δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. «Πείτε μου κάτι», φώναξε προς την ομάδα του, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε και μια υβριστική έκφραση.

Η σχολιάστρια του Sky Sports, Ναόμι Κάβαντεϊ, παρατήρησε ότι ο Τσιτσιπάς επέλεξε να μιλήσει στα αγγλικά, πιθανότατα για να καταλάβουν όλοι από την ομάδα του το τι λέει. «Εξακολουθεί να είναι έξαλλος. Νομίζω ότι θέλει να τον ακούσει η ομάδα του, γι' αυτό μιλάει στα αγγλικά», σχολίασε.

Μάλιστα, όταν ο Έλληνας τενίστας συνέχισε να φωνάζει και χρησιμοποίησε μια ακόμη υβριστική έκφραση, η Κάβαντεϊ απολογήθηκε στους τηλεθεατές. «Ζητούμε συγγνώμη για τη γλώσσα», είπε.

Ο πρώην τενίστας και σχολιαστής, Κάιλ Έντμουντ, πήρε θέση και ανέφερε ότι ο Τσιτσιπάς ζητούσε περισσότερες συμβουλές από την ομάδα του για τα λάθη του. Ωστόσο, τόνισε ότι ο 28χρονος πρέπει να ελέγχει περισσότερο τον εαυτό του μέσα στο κορτ.

athletiko.gr