Οι επιλογές του Ελ Μαέστρο για το δεύτερο σερί τρίποντο
ΓΗΠΕΔΟ
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Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης στο «Αμμόχωστος»
Η Ανόρθωση παρατάσσεται στο «Αμμόχωστος» για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα, με στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες. Η «Κυρία» έχει ξεκάθαρο στόχο τη δεύτερη σερί επιτυχία, ώστε να πάρει τα... πάνω της. Ο Ελ Μαέστρο, δεν υπολογίζει στον Μπέργκστρομ.
Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης: Κάρλστρομ, Σεργίου, Κίκο, Φουρτάδο, Αρτυματάς, Τόσιτς, Αμπουάγκι, Μίντεντορμπμ, Κις, Χρυσοστόμου, Ντα Κρουζ.