Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ για την... επανεκκίνηση
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι επιλογές του Παπαδόπουλου στη Λεμεσό
Την επιστροφή στις επιτυχίες θα ψάξει ο ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό, όπου στις 19:00 θα κοντραριστεί με τον Απόλλωνα. Η ομάδα της πρωτεύουσας θέλει να στείλει μήνυμα επανεκκίνησης, μετά την ήττα από την Ανόρθωση. Από το αποψινό παιχνίδι, θα απουσιάζουν οι Καρίγιο και Μαρκίνιος
Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σταφυλίδης, Αγγελόπουλος, Λαΐφης, Σάστρε, Βρόντης, Ντάλσιο, Μπακασέτας, Μαϊόλι, Γεωργίου, Πεδρόσο.