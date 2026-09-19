ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ για την... επανεκκίνηση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Οι επιλογές του Παπαδόπουλου στη Λεμεσό

Την επιστροφή στις επιτυχίες θα ψάξει ο ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό, όπου στις 19:00 θα κοντραριστεί με τον Απόλλωνα. Η ομάδα της πρωτεύουσας θέλει να στείλει μήνυμα επανεκκίνησης, μετά την ήττα από την Ανόρθωση. Από το αποψινό παιχνίδι, θα απουσιάζουν οι Καρίγιο και Μαρκίνιος

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σταφυλίδης, Αγγελόπουλος, Λαΐφης, Σάστρε, Βρόντης, Ντάλσιο, Μπακασέτας, Μαϊόλι, Γεωργίου, Πεδρόσο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανατροπή στη Σεβίλλη με «τριπλό» Ραφίνια και 7Χ7 για την Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βράζουν» στον ΑΠΟΕΛ: «Αφιερωμένο σε αυτούς που αδυνατούν να καταλάβουν τα βασικά»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαμένοι, κερδισμένοι και φινάλε αγωνιστικής με τρεις αναμετρήσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μέχρι το 2030 στην Μπαρτσελόνα ο Ραφίνια

La Liga

|

Category image

Έπεσε μαχόμενος ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup

EUROLEAGUE

|

Category image

Λοσάδα: «Ποτέ δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος όταν δεν κερδίζουμε στην έδρα μας»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ηρωικός Ηρακλής, κράτησε άσφαιρο τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης»!

Super League

|

Category image

Ο Νίκος Παπαδόπουλος αποκάλυψε γιατί αποβλήθηκε από τον Φελλά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Καρέτσας μπήκε και βοήθησε την Ντόρτμουντ να πάρει το διπλό στην Στουγκάρδη

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Επιστροφή με ψυχή πρωταθλήτριας για την Ίντερ, έκοψε τη χαρά της Ρόμα!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τέσσερα γκολ στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λόπεθ: «Υποφέραμε στο παιχνίδι όμως τα καταφέραμε»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Ελ Μαέστρο: «Κακοί στο δεύτερο ημίχρονο, η θέληση δεν είναι αρκετή»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ευρεία νίκη της Νέας Σαλαμίνας επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απόλλων - ΑΠΟΕΛ: Χορταστική μοιρασιά, αλλά... «Χ»αμένη ευκαιρία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη