ΑΕΛ: «Βραχυκύκλωσε» την Πάφο και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση!

Ένα ποδοσφαιρικό πλάνο υψηλών προδιαγραφών παρουσίασε η ΑΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης», υποχρεώνοντας την Πάφο σε ήττα και στέλνοντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού δεν πήραν απλώς ένα τρίποντο, αλλά απέδειξαν ότι έχουν το ειδικό βάρος για τις μεγάλες προκλήσεις.

Με ένα εξαιρετικά καλοστημένο σχέδιο, η ΑΕΛ κλείδωσε ολοκληρωτικά τη μεσαία γραμμή των γηπεδούχων και περιόρισε στο ελάχιστο τη δημιουργικότητα των μεγάλων επιθετικών ατού του αντιπάλου.

Αφού ύψωσε τείχος στη μεσοαμυντική της γραμμή και δεν επέτρεψε να απειληθεί η εστία της, χτύπησε υποδειγματικά στην κόντρα επίθεση, εκμεταλλευόμενο κάθε κενό.

Αυτή η σπουδαία νίκη φωνάζει ότι η ΑΕΛ είναι εδώ, πανέτοιμη και αποφασισμένη για μια πολύ καλή πορεία.