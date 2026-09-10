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Για τη νίκη κορυφής κόντρα στην Κηφισιά ο Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

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Η αυλαία της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League πέφτει με το εξ αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο (10/9, 21:15).

Οι «πράσινοι» είχαν ζητήσει αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων - αναβολή που λειτούργησε ευεργετικά αφού η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ προκρίθηκε στη League Phase του UEFA Conference League.

Με ανεβασμένη ψυχολογία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι μόνο ότι η ευρωπαϊκή του πορεία θα έχει διάρκεια, τουλάχιστον, μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη, είναι και ότι με νίκη επί της Κηφισιάς θα έχει την ευκαιρία να «πιάσει» στην κορυφή τον Παναιτωλικό. Κι αυτό καθώς την Κυριακή (6/9) το «τριφύλλι» επιβλήθηκε με 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο crash test εντός συνόρων. Η απουσία του τιμωρημένου Σίριλ Ντέσερς δε φαίνεται να προβληματίζει τον Νίστρουπ που έχει τον Ανδρέα Τεττέη σε εξαιρετική κατάσταση και τους Λιβάι Γκαρσία, Βιθέντε Ταμπόρδα, Αζεντίν Ουναϊ για να... βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά εφόσον χρειαστεί.

Η Κηφισιά, από την άλλη, αναζητά το πρώτο φετινό «τρίποντο». Κι αν κατάφερε να πάρει βαθμό από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, με το γκολ του Μπένι στο 90’+7’, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ισοπαλία 2-2 με τη Μαρκό για τη League Phase του Κυπέλλου και ήττα με 2-0 από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο για τη Super League. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα και θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα σε έναν ακόμη από το λεγόμενο Big-5.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

  Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 ΑΕΚ - Ηρακλής                   4-0 Καλαμάτα - Άρης                 2-3 Ολυμπιακός - Ατρόμητος          1-0

 

 

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026

 

ΟΦΗ - Βόλος ΝΠΣ                 2-0

 

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός              4-0

 

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 3-1

 

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

 

21:15 ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός - ΑΕ Κηφισιά

 

 

Κατηγορίες

Super League

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