Tους «απογείωσε» με Ακιντόλα

Μπορεί να φόρεσε μόλις εφτά φορές τη φανέλα της Ομόνοιας, όμως δεν ξεχάστηκε ποτέ ο Νταβίντ Ακιντόλα. Και μετά από έξι και κάτι χρόνια, θα έχει ξανά το τριφύλλι στο στήθος. Η τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου επιφύλλασε μία επιστροφή από τα… παλιά που ξεσήκωσε το πράσινο κοινό. Ο 30χρονος Νιγηριανός εξτρέμ αγωνίστηκε στην Ομόνοια ως δανεικός από τη Μίντιλαντ μεταξύ Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020. Τότε, είχαμε τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω του κορωνοϊού, όμως είχε προλάβει να κάνει… αίσθηση. Παρά την προσπάθεια να παραμείνει, η Μίντιλαντ τον έστειλε Τουρκία και εκεί έπαιξε σε Χατάισπορ, Ντεμιρσπόρ και Ρίζεσπορ. Το καλοκαίρι του 2025 τον πήρε η Χαλ, με την οποία κατέγραψε πέρσι 21 συμμετοχές (στην Championship) με ένα γκολ και δύο ασίστ, βάζοντας το λιθαράκι στην άνοδο στην Premier League.

Κακά τα ψέματα, αποτελεί μία επιλογή από το πάνω… ράφι. Και έρχεται να προσθέσει ποιότητα στα άκρα της επίθεσης, από εκεί που μάλλον αποχωρεί ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Μαζί με τους Μοντνόρ και Μαγιαμπέλα κατά κύριο λόγο και τους Εβάντρο-Τάνκοβιτς θα αποτελέσουν ισχυρά όπλα στα χέρια του Χένινγκ Μπεργκ.

Πιο έτοιμοι οι νέοι

Τόσο ο Φλορίν Τανάσε όσο και ο Λουκ Μπράουερς πήραν αγωνιστικά λεπτά, με τον πρώτο μάλιστα να σκοράρει απέναντι στον Άρη. Πλέον είναι πιο έτοιμοι να φορέσουν και φανέλα βασικού. Άλλωστε, πλέον, θα μπει και στην εξίσωση και η League Phase του Europa League, με την πρώτη αγωνιστική να είναι την Τετάρτη (16/09), με εντός έδρας ματς απέναντι στη Θέλτα. Έτσι στο ντέρμπι του Σαββάτου με αντίπαλο τον Απόλλωνα, ίσως προκύψουν αλλαγές από τον Χένινγκ Μπεργκ. Ίσως παίκτες όπως οι Παναγιώτης Ανδρέου και Μπάλκοβετς να πάρουν ανάσες. Δεν υπολογίζεται εδώ και καιρό ο Άιτινγκ.

Ενοχλημένοι με Λομάκιν

Πρόταση για απόκτηση του Σενού Κουλιμπαλί ήρθε από την Ντουμπάι FC και έτυχε αρνητικής απάντησης. Η εν λόγω ομάδα ανήκει στον Σεργκέι Λομάκιν, ιδιοκτήτη της Πάφου, ενώ πριν λίγες μέρες είχε γίνει στον αμυντικό των πρασίνων πρόταση από τη ρωσική Ρόντινα, που και πάλι ανήκει στον Λομάκιν. Και για αυτόν τον λόγο, παρουσιάζονται ενοχλημένοι στην Ομόνοια αφού θεωρούν πως ο λόγος των προτάσεων είναι να προκαλέσει τριβές, ενώ γνώριζε εξαρχής ότι η πρόταση θα απορριφθεί.