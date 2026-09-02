Η αντίπαλος της Σάκκαρη στο δεύτερο γύρο του US Open

Τι κι αν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, η Μαρία Σάκκαρη έβγαλε… αντίδραση στο δεύτερο σετ, ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ και επικράτησε της Ρόμπιν Μοντγκόμερι με 2-1 σετ.

Η Ελληνίδα τενίστρια, μέσα σε 132 λεπτά, κατάφερε να ολοκληρώσει μια επική ανατροπή και εξασφάλισε με αυτό τον τρόπο μια θέση στο δεύτερο γύρο του US Open. Εκεί, θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπτσεβα, η οποία με τη σειρά της νωρίτερα απέκλεισε την Έλλα Σάιντελ με 2-0 σετ.

Οι δυο τους θα συναντηθούν για πρώτη φορά στο κορτ και αναμένεται να αναμετρηθούν την Πέμπτη (3/9). Όποια από τις δυο προκριθεί στη φάση των «32», θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη νικήτρια του Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο - Ελένα Ριμπάκινα.

athletiko.gr