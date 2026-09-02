Επίσημο: Τέλος ο Νικόλας Παναγιώτου από την Ομόνοια!

Ο Νικόλας Παναγιώτου αποχωρεί από τους πράσινους και συνεχίζει την καριέρα του στην Ολλανδική Ουτρέχτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομόνοιας:

Μια πορεία σαν παραμύθι, στην οποία βρίσκει απόλυτη εφαρμογή η φράση: «Ποτέ μην τα παρατάς»! Αυτή είναι η ποδοσφαιρική καριέρα που καταγράφει ο Νικόλας Παναγιώτου, ο οποίος δεν σταμάτησε να πιστεύει στον εαυτό του, ήρθε στην ΟΜΟΝΟΙΑ σε ηλικία 19 χρόνων, δούλεψε σκληρά, πήρε την κάθε ευκαιρία από τα μαλλιά και στα επόμενα επτά χρόνια πέτυχε αυτά που για άλλους μπορεί να έμοιαζαν ακατόρθωτα, αλλά για τον ίδιο ήταν όνειρα που πείσμωσε να τα κάνει πραγματικότητα. Και τα κατάφερε!

Σήμερα λέμε «Καλή επιτυχία» στον δικό μας, Νικόλα Παναγιώτου, σε αυτό το σπουδαίο βήμα για την ποδοσφαιρική του καριέρα. Θα αγωνίζεται, πλέον, με τα χρώματα της Utrecht, στην πρώτη κατηγορία Ολλανδίας και θα έχει δίπλα του σε κάθε αγώνα, σε κάθε μονομαχία, σε κάθε επιτυχία, σε κάθε δυσκολία – πέρα από τη δική του οικογένεια – και τη δεύτερη οικογένεια που απέκτησε με τον κόπο, τον ιδρώτα και τις θυσίες του, την οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Ο Νικόλας Παναγιώτου ήρθε στην ΟΜΟΝΟΙΑ το καλοκαίρι του 2019 και πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελλα, μία πρώτη θέση και μία ασπίδα, καθώς και έξι προκρίσεις (τρεις UEFA Europa League και τρεις UEFA Conference League) σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Κατέγραψε 180 συμμετοχές με το τριφύλλι στο στήθος, σκόραρε 7 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ, ενώ κατάφερε να γίνει βασικό στέλεχος και της εθνικής Κύπρου.

Ένας άνθρωπος με ήθος, που εκτίμησε και σεβάστηκε στον απόλυτο βαθμό όσα του προσέφερε η ΟΜΟΝΟΙΑ και ο κόσμος της, κάτι που επιβεβαίωνε κάθε φορά που έμπαινε στο γήπεδο. Τα έδινε όλα. Πάντοτε. Ήταν άριστος επαγγελματίας, δούλευε σκληρά και αφοσιωμένα, ιδιαίτερα ταλαντούχος, ευχάριστη προσωπικότητα και αγαπητός στους συμπαίκτες του. Γι’ αυτό πέτυχε.

Νικόλα, σε ευχαριστούμε!

Καλή επιτυχία στη νέα σελίδα της καριέρας σου!