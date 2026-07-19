Πήρε ξανά τρόπαιο στα χέρια του ο Τσιτσιπάς και έγινε... 13άρης!

Τα κατάφερε στα χωμάτινα γήπεδα στο Γκστάαντ της Ελβετίας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και σήκωσε τον 13ο τίτλο της καριέρας του, 17 μήνες περίπου μετά τον τελευταίο. Επικράτησε με 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) του Ραφαέλ Κολινιό και πήρε ξανά τρόπαιο στα χέρια του αφού το έπραξε ξανά την 1η Μαρτίου 2025, όταν νικούσε τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ στον τελικό στο 500άρι στο Ντουμπάι.

Η επιτυχία αυτή συνοδεύεται και από σημαντική βαθμολογική ώθηση, καθώς ο Τσιτσιπάς αναμένεται να ανέβει περίπου 30 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, επιστρέφοντας στο Νο55 της ATP.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε συγκεντρωμένος στον τελικό και βρήκε το πρώτο καθοριστικό break για να προηγηθεί 4-2. Ο Κολινιόν κατάφερε να απαντήσει, όμως ο Τσιτσιπάς διατήρησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα σημεία, κατέκτησε τα δύο τελευταία γκέιμ και έκλεισε το πρώτο σετ με 6-4, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο σετ, με τον Κολινιόν να παίρνει από νωρίς προβάδισμα 4-2. Ο Τσιτσιπάς αντέδρασε εντυπωσιακά, γυρίζοντας το σκορ σε 5-4, χωρίς όμως να μπορέσει να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Ο Βέλγος κράτησε το σερβίς του, οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί επέβαλε τον ρυθμό του, επικρατώντας με 7-3 για να ισοφαρίσει τον τελικό σε 1-1. Στο αποφασιστικό σετ ο Τσιτσιπάς έδειξε ξανά την ανωτερότητά του. Με break στο πέμπτο γκέιμ πήρε προβάδισμα 3-2 και στη συνέχεια διαχειρίστηκε άψογα τα service games του, χωρίς να επιτρέψει στον αντίπαλό του να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα.

Με το τελικό 6-3, ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε μια εξαιρετική εβδομάδα στην Ελβετία, πανηγυρίζοντας τον έκτο τίτλο της καριέρας του σε χωμάτινη επιφάνεια και στέλνοντας το μήνυμα ότι επιστρέφει δυναμικά στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου τένις.