Το «κομπιούτερ» επέστρεψε: Το εξωφρενικό Μουντιάλ του Ρόδρι

Αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που συμβολίζει την εκπληκτική πορεία της Ισπανίας μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αυτός είναι ο Ρόδρι.

Ο αρχηγός της «φούρια ρόχα» έχει αφήσει οριστικά πίσω του τα προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν την περασμένη σεζόν και πραγματοποιεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα τουρνουά που έχει παρουσιάσει ποτέ αμυντικός μέσος σε Μουντιάλ.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας 2024 είναι ο παίκτης από τον οποίο περνά όλο το παιχνίδι της Ισπανίας. Αυτός που ελέγχει τον ρυθμό και αυτός που δίνει στην ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε την ηρεμία και την ισορροπία που τη χαρακτηρίζουν.

Οι αριθμοί του πριν από τον μεγάλο τελικό αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την επιρροή του στο παιχνίδι της Ισπανίας. Ο Ρόδρι είναι πρώτος σε ολόκληρο το Μουντιάλ στις επαφές με την μπάλα (712), στις συνολικές πάσες (638), στις εύστοχες πάσες (597) με ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 93,5%, στις επιτυχημένες πάσες κατά την ανάπτυξη (582), ενώ βρίσκεται και στην κορυφή στις μεταβιβάσεις προς το επιθετικό τρίτο του γηπέδου.

Με λίγα λόγια, σχεδόν κάθε επίθεση της Ισπανίας ξεκινά και περνά από τα πόδια του. Η κορυφαία του εμφάνιση ήρθε στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία. Παρά το σκληρό μαρκάρισμα που δέχθηκε από τον Μάικλ Ολίσε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο Ρόδρι συνέχισε κανονικά, αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι και ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του κέντρου.

Με 59 εύστοχες πάσες και ποσοστό επιτυχίας 87%, έλεγξε απόλυτα τον ρυθμό, περιόρισε τη δημιουργία των «τρικολόρ» και βοήθησε καθοριστικά ώστε η Ισπανία να μην επιτρέψει στη Γαλλία να απειλήσει ουσιαστικά σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Η ψυχραιμία του υπό πίεση, η ακρίβεια στις μεταβιβάσεις, η ικανότητά του να «σπάει» κάθε πρέσινγκ και να διαβάζει το παιχνίδι πριν εξελιχθεί, τον καθιστούν τον σημαντικότερο ίσως ποδοσφαιριστή της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε.

Με την Ισπανία να απέχει πλέον μία νίκη από την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της, ο Ρόδρι δείχνει έτοιμος να ολοκληρώσει ένα ιστορικό τουρνουά, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους μέσους της σύγχρονης εποχής.