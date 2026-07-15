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Η Ισπανία υποχρέωσε τη Γαλλία στη χειρότερη επιθετική της εμφάνιση στα χρονικά του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ισπανία υποχρέωσε τη Γαλλία στη χειρότερη επιθετική της εμφάνιση στα χρονικά του Μουντιάλ

Παρέδωσε αμυντικό ρεσιτάλ στον ημιτελικό

Αρκετές φορές το τελικό σκορ δεν αποτυπώνει πλήρως την εικόνα ενός αγώνα, ωστόσο στον ημιτελικό ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία, όμως, το 2-0 ίσως να ήταν και... κολακευτικό για τους «τρικολόρ».

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Opta, η Γαλλία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με μόλις 0.3 xG (Expected Goals)! Πρόκειται για τη χαμηλότερη επιθετική επίδοση των «μπλε» σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1966, όταν και ξεκίνησε η συλλογή των συγκεκριμένων στατιστικών δεδομένων.

Με απλά λόγια, η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν δεν κατάφερε σχεδόν ποτέ να δημιουργήσει πραγματικά επικίνδυνη ευκαιρία απέναντι στην εξαιρετικά οργανωμένη άμυνα της Ισπανίας. Οι Ίβηρες περιόρισαν στο ελάχιστο τον Κιλιάν Μπαπέ, έκλεισαν όλους τους διαδρόμους προς την περιοχή του Ουνάι Σιμόν και υποχρέωσαν τη Γαλλία να καταφεύγει κυρίως σε ακίνδυνες σέντρες και προσπάθειες εκτός περιοχής.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εικόνα είχε φυσικά ο Ρόδρι, ο οποίος έλεγξε απόλυτα τον ρυθμό στον άξονα, όμως εξίσου σημαντική ήταν και η παρουσία του αμυντικού διδύμου Πάου Κουμπαρσί και Αϊμερίκ Λαπόρτ. Οι δύο στόπερ ήταν σχεδόν αλάνθαστοι στις τοποθετήσεις τους, κέρδισαν τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες και δεν επέτρεψαν στους Γάλλους επιθετικούς να βρουν χώρους.

 

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World Cup 2026

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