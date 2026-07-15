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Ο ανεπανάληπτος Ογιαρθάμπαλ έγινε ο… Μικέλ όλης της Ισπανίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο ανεπανάληπτος Ογιαρθάμπαλ έγινε ο… Μικέλ όλης της Ισπανίας

Θρύλος δίπλα σε θρύλους

Η Ισπανία γέμισε ξανά με την αστρόσκονή της τον ποδοσφαιρικό πλανήτη! Οι πρωταθλητές Ευρώπης, έκαναν πάρτι στο Ντάλας με καλεσμένο το... φάντασμα της Γαλλίας την οποία και καθάρισαν άνετα 2-0, παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, το οποίο θα διεκδικήσουν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους!

Πέραν του σπουδαίου αρχηγόύ της «ρόχα», Ρόδρι, την παράσταση έκλεψε σε ένα ακόμη ματς, ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ! O Βάσκος ποδοσφαιριστής και «σημαία» της Ρεάλ Σοσιεδάδ, αφού έζησε το απόλυτο όνειρο με την αγαπημένη του ομάδα με την κατάκτηση του Copa del Rey, είναι έτοιμος να «καρφώσει» τη σημαία της πατρίδας του στο Έβερεστ του ποδοσφαιρικού πλανήτη!

Έχοντας χαρίσει στην Ισπανία το Euro 2024, ο Ογιαρθάμπαλ συνεχίζει να «γκρεμίζει» τοίχους, βάζοντας το όνομά του, δίπλα σε θρύλους του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Από το πιο... μικρό, ως το πιο μεγάλο, τα κατορθώματα του 29χρονου ποδοσφαιριστή προκαλούν ίλιγγο.

Στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία σκόραρε με πέναλτι ανοίγοντας το σκορ. Έτσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής των «ταυρομάχων» που σκοράρει από τη λευκή βούλα με το αριστερό μετά το 1994! Οιωνός; Kαι πάλι το Μουντιάλ ήταν στην Αμερική και σκόρερ ήταν ο Τσίκι Μπεγκιριστάιν που είχε σκοράρει απέναντι στην Ελβετία.

Σαν να μην έφτανε αυτό ο Ογιαρθάμπαλ έβαλε ένα ακόμη «τικ» στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας του! Έγινε ο τρίτος ποδοσφαιριστής που φτάνει τα πέντε γκολ σε Μουντιάλ με τη φανέλα της Ισπανίας, «πιάνοντας» τον σπουδαίο Εμίλιο Μπουντραγκένιο, αλλά και τον ανεπανάληπτο, Νταβίντ Βίγια.

Στην επόμενη κατηγορία, ο άσος της Σοσιεδάδ, δεν έβαλε το όνομά του δίπλα σε αυτό του Βίγια, αλλά.... από πάνω! Και αυτό γιατί τη σεζόν 2025-26, έφτασε τα 14 τέρματα με το εθνόσημο στο στήθος και έγινε ο πρώτος σκόρερ σε μια ποδοσφαιρική περίοδο που καταφέρνει κάτι τέτοιο με την Ισπανία, καθώς ξεπέρασε τα 13 του Βίγια από το 2008-09!

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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