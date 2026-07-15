ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στον ημιτελικό Αγγλία – Αργεντινή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στον ημιτελικό Αγγλία – Αργεντινή

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και απόψε στις 22:00 η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, με έπαθλο το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Δύο από τις ισχυρότερες ομάδες του τουρνουά συγκρούονται σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες. Η Stoiximan προσφέρει εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές για τον μεγάλο αγώνα, καλύπτοντας κάθε πιθανό σενάριο πριν από τη σέντρα. Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Αγγλίας προσφέρεται στα 2.67, η ισοπαλία στα 3.21, ενώ η επικράτηση της Αργεντινής βρίσκεται στα 3.18, επιβεβαιώνοντας τις λεπτές ισορροπίες του ζευγαριού.

Οι ειδικές αγορές δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στον ημιτελικό, με το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση να προσφέρεται σε απόδοση 5.80, ενώ η διαδικασία των πέναλτι βρίσκεται στα 4.85. Παράλληλα, η αγορά για καταλογισμό πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 5.90, ενώ το ενδεχόμενο να σκοράρει η Αγγλία από πέναλτι βρίσκεται στα 7.20 και η Αργεντινή στα 8.00. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αγορές των παικτών. Ο Χάρι Κέιν και ο Λιονέλ Μέσι προσφέρονται αμφότεροι στα 2.30 για να σκοράρουν, ενώ ακολουθούν ο Ιβάν Τόνεϊ και ο Όλι Γουότκινς στα 2.70, ο Χουλιάν Άλβαρες και ο Λαουτάρο Μαρτίνες στα 3.50, καθώς και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ στα 3.65.

Για όσους αναζητούν ακόμη περισσότερη δράση, η Stoiximan προσφέρει και ειδικές αγορές όπως το να υπάρξει δοκάρι στον αγώνα, με το Over 0.5 να προσφέρεται στα 2.25 και το Over 1.5 στα 5.45. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

BINTEO: Ο Μέσι κάθεται ολομόναχος στην προπόνηση

World Cup 2026

|

Category image

Η υπόσχεση του Πετρίδη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Από τα δοκιμαστικά στις υπογραφές οι Τιντέ και Πετί

ΑΕΛ

|

Category image

«Θα κάνουμε συναντήσεις με ενδιαφερόμενες ομάδες για το NBA Europe στον τελικό του Μουντιάλ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αλλαγές στο αγωνιστικό καλεντάρι διεθνών διοργανώσεων 2026

Τένις

|

Category image

Χάνει και Απόλλωνα ο Αντερέγκεν

ΑΕΚ

|

Category image

Καλοβλέπει Έντι Σαλσέντο η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στον ημιτελικό Αγγλία – Αργεντινή

World Cup 2026

|

Category image

Ο ανεπανάληπτος Ογιαρθάμπαλ έγινε ο… Μικέλ όλης της Ισπανίας

World Cup 2026

|

Category image

ΑΕΚ-Φίτεσε: Ευκαιρία για νέες δοκιμές από τον Νίκολιτς

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε τον νέο εκπρόσωπο του στην ΚΟΠ ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ραπίντ-Παναθηναϊκός: Καταπράσινο φιλικό... πρόβα τζενεράλε

Ελλάδα

|

Category image

Η Ισπανία υποχρέωσε τη Γαλλία στη χειρότερη επιθετική της εμφάνιση στα χρονικά του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ώρα να μάθει και να... κατασκοπεύσει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η Αργεντινή του Μέσι κόντρα στην Αγγλία απόψε με στόχο τον τελικό

Category image

Διαβαστε ακομη