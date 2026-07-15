Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στον ημιτελικό Αγγλία – Αργεντινή

Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και απόψε στις 22:00 η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, με έπαθλο το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Δύο από τις ισχυρότερες ομάδες του τουρνουά συγκρούονται σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες. Η Stoiximan προσφέρει εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές για τον μεγάλο αγώνα, καλύπτοντας κάθε πιθανό σενάριο πριν από τη σέντρα. Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Αγγλίας προσφέρεται στα 2.67, η ισοπαλία στα 3.21, ενώ η επικράτηση της Αργεντινής βρίσκεται στα 3.18, επιβεβαιώνοντας τις λεπτές ισορροπίες του ζευγαριού.

Οι ειδικές αγορές δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στον ημιτελικό, με το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση να προσφέρεται σε απόδοση 5.80, ενώ η διαδικασία των πέναλτι βρίσκεται στα 4.85. Παράλληλα, η αγορά για καταλογισμό πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 5.90, ενώ το ενδεχόμενο να σκοράρει η Αγγλία από πέναλτι βρίσκεται στα 7.20 και η Αργεντινή στα 8.00. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αγορές των παικτών. Ο Χάρι Κέιν και ο Λιονέλ Μέσι προσφέρονται αμφότεροι στα 2.30 για να σκοράρουν, ενώ ακολουθούν ο Ιβάν Τόνεϊ και ο Όλι Γουότκινς στα 2.70, ο Χουλιάν Άλβαρες και ο Λαουτάρο Μαρτίνες στα 3.50, καθώς και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ στα 3.65.

Για όσους αναζητούν ακόμη περισσότερη δράση, η Stoiximan προσφέρει και ειδικές αγορές όπως το να υπάρξει δοκάρι στον αγώνα, με το Over 0.5 να προσφέρεται στα 2.25 και το Over 1.5 στα 5.45. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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