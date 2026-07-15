ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε τον νέο εκπρόσωπο του στην ΚΟΠ ο ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε τον νέο εκπρόσωπο του στην ΚΟΠ ο ΑΠΟΕΛ

Σημαντική ανακοίνωση από τους γαλαζοκίτρινους

Τον Κωνσταντίνο Πετρίδη επέλεξε η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ για την εκπροσώπηση της ομάδας στην ΚΟΠ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων. 

Αναλυτικά: Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης αναφορικά με την εκπροσώπηση του ΑΠΟΕΛ, στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (19/05), το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ αποφάσισε τον διορισμό του κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη ως εκπροσώπου μας, στην ΚΟΠ.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, με γνώμονα την ανάγκη ο ΑΠΟΕΛ να διατηρεί ουσιαστική και ενεργή παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ομοσπονδίας.

Η θητεία του κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη ως εκπροσώπου του ΑΠΟΕΛ στην Ομοσπονδία, θα έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι την ολοκλήρωση της υφιστάμενης θητείας του Προέδρου της ΚΟΠ. Με τη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επαναξιολογήσει το θέμα και θα λάβει τις αποφάσεις που θα κρίνει ως πλέον ενδεδειγμένες, με βάση τα δεδομένα που θα ισχύουν εκείνη τη χρονική στιγμή και σε συγχρονισμό με όλες τις εξελίξεις που αφορούν και στην επενδυτική πρόταση που έχει τεθεί ενώπιον μας.

Εκφράζουμε την βεβαιότητα ότι ο Κωνσταντίνος Πετρίδης έχει όλα τα εχέγγυα για να εκπροσωπήσει τον ΑΠΟΕΛ επάξια και να διασφαλίσει τα συμφέροντα της ομάδας μας, ενώπιον των οργάνων της ΚΟΠ.

Η επιλογή στο πρόσωπο του, τυγχάνει καθολικής στήριξης από όλους όσους αφορά, τόσο το παρόν όσο και το μέλλον της διοικητικής διαχείρισης του ΑΠΟΕΛ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

BINTEO: Ο Μέσι κάθεται ολομόναχος στην προπόνηση

World Cup 2026

|

Category image

Η υπόσχεση του Πετρίδη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Από τα δοκιμαστικά στις υπογραφές οι Τιντέ και Πετί

ΑΕΛ

|

Category image

«Θα κάνουμε συναντήσεις με ενδιαφερόμενες ομάδες για το NBA Europe στον τελικό του Μουντιάλ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αλλαγές στο αγωνιστικό καλεντάρι διεθνών διοργανώσεων 2026

Τένις

|

Category image

Χάνει και Απόλλωνα ο Αντερέγκεν

ΑΕΚ

|

Category image

Καλοβλέπει Έντι Σαλσέντο η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στον ημιτελικό Αγγλία – Αργεντινή

World Cup 2026

|

Category image

Ο ανεπανάληπτος Ογιαρθάμπαλ έγινε ο… Μικέλ όλης της Ισπανίας

World Cup 2026

|

Category image

ΑΕΚ-Φίτεσε: Ευκαιρία για νέες δοκιμές από τον Νίκολιτς

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε τον νέο εκπρόσωπο του στην ΚΟΠ ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ραπίντ-Παναθηναϊκός: Καταπράσινο φιλικό... πρόβα τζενεράλε

Ελλάδα

|

Category image

Η Ισπανία υποχρέωσε τη Γαλλία στη χειρότερη επιθετική της εμφάνιση στα χρονικά του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ώρα να μάθει και να... κατασκοπεύσει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η Αργεντινή του Μέσι κόντρα στην Αγγλία απόψε με στόχο τον τελικό

Category image

Διαβαστε ακομη