Πρωτοφανής απόφαση από την Σπόρτινγκ: Απαγόρευσε σε παίκτη της να αγωνιστεί στο Μουντιάλ

Το Βέλγιο πανηγύρισε μια τεράστια πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με το ευρύ 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μια αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από την πρωτοφανή απόφαση της FIFA να επιτρέψει στον Φολαρίν Μπαλογκάν να αγωνιστεί, παρότι είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα, στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη στη φάση των «32».

Στους «8» θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Παρασκευής (10/07, 22:00) την Ισπανία, δίχως βέβαια, να έχει στην διάθεση της έναν εκ των ποδοσφαιριστών της για έναν πρωτοφανή και ιδιαίτερο λόγο, όπου αφορά τον σύλλογο που αγωνίζεται.

Αναλυτικότερα, ο κεντρικός αμυντικός, Ζένο Ντεμπάστ δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε, με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας να του απαγορεύει την συμμετοχή του στον μεγάλο αυτό αγώνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγράψει συμμετοχή με τo σύνολο του Ρούντι Γκαρσία, όμως όλα δείχνουν ότι ενδέχεται να μην αγωνιστεί καθόλου, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες του ίδιου ή του ομοσπονδιακού τεχνικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα «λιοντάρια της λισαβόνας» διατηρούν επιφυλάξεις σχετικά με την κατάσταση της φυσικής του κατάστασης και δεν θέλει να ρισκάρει την επιβάρυνσή του.

Λίγο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Ντεμπάστ υπέστη τραυματισμό στον μηρό, ο οποίος προερχόταν από τις υποχρεώσεις του με τη Σπόρτινγκ τον Μάιο. Παρότι συμπεριλήφθηκε αρχικά στις κλήσεις, η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε πλέον ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί στη διοργάνωση.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας δήλωσε στην «Athletic»: «Ο Ζένο Ντεμπάστ δεν θα είναι διαθέσιμος για τον προημιτελικό. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ενημέρωσε τον ποδοσφαιριστή ότι, σύμφωνα με τη δική της ιατρική εκτίμηση, δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Belgium defender Zeno Debast is at the centre of a disagreement between his national team and club side Sporting CP and appears set to miss their World Cup quarter-final against Spain on Friday.



The Royal Belgian Football Association (RBFA) said in a statement on Thursday that… pic.twitter.com/0spDTPpHqt — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 9, 2026

Η αξιολόγηση αυτή διαφέρει από εκείνη του ιατρικού επιτελείου των “Κόκκινων Διαβόλων”, καθώς και από τις εκτιμήσεις των ιατρικών και ασφαλιστικών αρχών της FIFA. Ο Ζένο ακολουθεί αυτή τη στιγμή ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων υπό την επίβλεψη του Τμήματος Απόδοσης της Βελγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας».

Ο Ντεμπάστ επέστρεψε στο Βέλγιο αμέσως μετά τον τραυματισμό του με τη φανέλα της πορτογαλικού συλλόγου, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας. Παρά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, ο Ρούντι Γκαρσία τον συμπεριέλαβε στην αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 21χρονος αμυντικός δεν αγωνίστηκε στη φάση των ομίλων, όπου το Βέλγιο αναδείχθηκε ισόπαλο 1-1 με την Αίγυπτο, έμεινε στο 0-0 με το Ιράν και συνέτριψε με 5-1 τη Νέα Ζηλανδία. Απών ήταν και στη νίκη με 3-2 επί της Σενεγάλης στη φάση των «32».

Επέστρεψε, πάντως, στην αποστολή για την αναμέτρηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους «16», όπου οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν με 4-1. Ωστόσο, η απόφαση της Σπόρτινγκ να μην του επιτρέψει να αγωνιστεί απέναντι στην Ισπανία αποτελεί σημαντικό πλήγμα τόσο για τον ίδιο όσο και για την Εθνική Βελγίου, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο ίδιος εμφανιζόταν αισιόδοξος πως θα ήταν έτοιμος να επιστρέψει στη δράση.

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