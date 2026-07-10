Ο λόγος που ο Ντιόπ δεν αποβλήθηκε παρότι κάλυψε το στόμα του ενώ μιλούσε στον Ντεμπελέ

Με τους Κιλιάν Εμπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ να βγαίνουν μπροστά, η Γαλλία καθάρισε με 2-0 το Μαρόκο και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, ωστόσο, έγινε άθελά του πρωταγωνιστής σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό λίγο πριν την εκτέλεση πέναλτι του Εμπαπέ, όταν ο Ίσα Ντιόπ τον πλησίασε και κάτι του ψιθύρισε, έχοντας καλυμμένο το στόμα του.Θυμίζουμε πως με βάση τον νέο κανονισμό κάτι τέτοιο θα έπρεπε να επιφέρει την αποβολή στον Μαροκινό, όπως συνέβη με τους Αλμιρόν (Παραγουάη) και Ινκαπιέ (Εκουαδόρ), αλλά δεν έγινε και υπάρχει εξήγηση.

Και αυτό διότι κόκκινη κάρτα σε αντίστοιχες περιπτώσεις βλέπουν οι παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους και μιλάνε με επιθετικό ή προσβλητικό τρόπο στον αντίπαλο τους. Στην περίπτωση των Ντιόπ και Ντεμπελέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο, ο Μαροκινός μάλιστα αγκάλιασε τον Γάλλο στη συνέχεια της επικοινωνίας τους και έτσι ο διαιτητής ή το VAR δεν είχε λόγο να τιμωρήσει τον 29χρονο αμυντικό.

SPORT-FM.GR