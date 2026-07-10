Νέος προπονητής της εθνικής Πορτογαλίας ο Ζόρζε Ζεσούς

Σε νέα εποχή πέρασε και επίσημα η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας μετά και την αποτυχία της να πραγματοποιήσει μια καλή πορεία στο εν εξελίξει Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής.

Το απόγευμα της Παρασκευής (10/07) η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της χώρας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζόρζε Ζεσούς, αποτελώντας έτσι τον αντικαταστάτη του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος αποδεσμεύτηκε μετά από την ήττα κόντρα στην Ισπανία και τον αποκλεισμό στη φάση των «16» του φετινού Μουντιάλ.

Έπειτα από τρία σερί χρόνια στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με τις Αλ Χιλάλ και Αλ Αχλί, ο 71χρονος τεχνικός θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στον πάγκο της πατρίδας του, οδηγώντας τους Ίβηρες στο επερχόμενο Nations League, στο Euro του 2028, αλλά και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2030.

Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa — Portugal (@selecaoportugal) July 10, 2026

sport-fm.gr