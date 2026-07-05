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Εθνική Ελλάδας: Πότε θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Γιούργκεν Κλοπ

ΓΗΠΕΔΟ

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Εθνική Ελλάδας: Πότε θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Γιούργκεν Κλοπ

Ο Γιούργκεν Κλοπ αναμένεται να είναι ο νέος προπονητής της εθνικής Γερμανίας και αυτό σημαίνει πως θα αντιμετωπίσει σύντομα την Εθνική Ελλάδας.

Η μεγάλη επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ στους πάγκους, μετά από δύο χρόνια αποχής από τη στιγμή που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, είναι πλέον γεγονός, με τον Γερμανό τεχνικό να αναλαμβάνει την εθνική ομάδα της Γερμανίας.

Ο 59χρονος προπονητής αναμένεται να διαδεχθεί τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, έπειτα από τoν αποκλεισμό της Μάνσαφτ από την Παραγουάη στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτό σημαίνει αυτομάτως πως ο Κλοπ θα βρεθεί σύντομα στον δρόμο της Εθνικής Ελλάδας, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται στον ίδιο όμιλο (2ος) της League A του Nations League.

Το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:45 στη Γερμανία, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Γερμανία στην έδρα της, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League:

24/09 Σερβία – Ελλάδα 21:45

27/09 Γερμανία – Ελλάδα 21:45

01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45

04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45

13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45

16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45

Κατηγορίες

Ελλαδα

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