ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έρχονται αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις για Μαρινάκη-Δημητριάδη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έρχονται αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις για Μαρινάκη-Δημητριάδη

Αναμένεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις για την υπόθεση του επεισοδίου Μαρινάκη - Δημητριάδη στο Telekom Center Athens λίγο πριν την έναρξη του Final Four.

Έρχονται ποινικές διώξεις στην υπόθεση του επεισοδίου Μαρινάκη - Δημητριάδη στο Telekom Center Athensλίγο πριν την έναρξη του Final Four.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που χειρίζεται την υπόθεση με το επεισόδιο μεταξύ του μεταξύ του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, διαπίστωσε αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα και για τους δύο εμπλεκόμενους, που αφορούν την παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας, εντός του κλειστού γηπέδου του Telecom Center.

Η έρευνα της Αθλητικής Βίας κινήθηκε προς το παρόν στη μελέτη του οπτικοακουστικού υλικού από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος του ΟΑΚΑ, ωστόσο η έρευνα θα συνεχιστεί με τη λήψη καταθέσεων, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί και όλοι όσοι μετείχαν στο επεισόδιο, αλλά και πρόσωπα τα οποία είδαν και κατέγραψαν σκηνές.

Στη συνέχεια η δικογραφία ολοκληρωμένη θα διαβιβαστεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστείδη Κορέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης και συγκεκριμένα για την άσκηση ποινικών διώξεων σε όλους όσους προκύπτει ότι, έχουν διαπράξει αυτεπαγγέλτως διωκόμενο αδίκημα, όπως είναι η παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας.

Σημειωτέον πάντως ότι, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε δηλώσεις του τόνισε ότι:

«Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Ο εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με τον χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Πάντως, οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει στη φυλακή. Ο κανόνας είναι αυτός».

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ετήσια Γιορτή Βραβεύσεων ΚΟΠ: Η ομιλία του Προέδρου Χάρη Λοϊζίδη

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Πρόεδρο του ΚΟΑ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα πήρε όλα και έφυγε η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κορυφαίος ο Μπεργκ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέος «βασιλιάς» ο Μαέ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανατριχίλα για τους πρωταθλητές Ευρώπης!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Κορυφαίος ο Π. Ανδρέου - Όλες οι βραβεύσεις

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έρχονται αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις για Μαρινάκη-Δημητριάδη

Ελλάδα

|

Category image

Κορυφαία για 3η συνεχόμενη χρονιά η Φιλίππα Σάββα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Γκουαρδιόλα: «Δεν υπάρχει λόγος που φεύγω - Τίποτα δεν είναι αιώνιο, η αγάπη μου για τη Σίτι όμως είναι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κοντά σε συμφωνία Ρεάλ Μαδρίτης και Ρούντιγκερ για επέκταση συμβολαίου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πλάνο σωτηρίας και η γενική συνέλευση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η μεγάλη γιορτή της ΚΟΠ και του κυπριακού ποδοσφαίρου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ρέτσος: «Κάνουμε ένα βήμα μπροστά κάθε χρόνο στην Ευρώπη»

Ελλάδα

|

Category image

Εύκολα τα φαβορί στον 2ο γύρο του Roland Garros

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη