Έρχονται αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις για Μαρινάκη-Δημητριάδη

Έρχονται ποινικές διώξεις στην υπόθεση του επεισοδίου Μαρινάκη - Δημητριάδη στο Telekom Center Athensλίγο πριν την έναρξη του Final Four.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που χειρίζεται την υπόθεση με το επεισόδιο μεταξύ του μεταξύ του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, διαπίστωσε αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα και για τους δύο εμπλεκόμενους, που αφορούν την παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας, εντός του κλειστού γηπέδου του Telecom Center.

Η έρευνα της Αθλητικής Βίας κινήθηκε προς το παρόν στη μελέτη του οπτικοακουστικού υλικού από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος του ΟΑΚΑ, ωστόσο η έρευνα θα συνεχιστεί με τη λήψη καταθέσεων, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί και όλοι όσοι μετείχαν στο επεισόδιο, αλλά και πρόσωπα τα οποία είδαν και κατέγραψαν σκηνές.

Στη συνέχεια η δικογραφία ολοκληρωμένη θα διαβιβαστεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστείδη Κορέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης και συγκεκριμένα για την άσκηση ποινικών διώξεων σε όλους όσους προκύπτει ότι, έχουν διαπράξει αυτεπαγγέλτως διωκόμενο αδίκημα, όπως είναι η παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας.

Σημειωτέον πάντως ότι, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε δηλώσεις του τόνισε ότι:

«Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Ο εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με τον χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Πάντως, οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει στη φυλακή. Ο κανόνας είναι αυτός».