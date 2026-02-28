Γκαρσία: «Στα δύσκολα μαθαίνεις πράγματα…»

«Συγχαρητήρια στους παίκτες. Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Το προηγούμενο ντέρμπι μας έδωσε ψυχολογία. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, δυσκολέψαμε λίγο στο τέλος αλλά προχωράμε» είπε στην αρχική του τοποθέτηση ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ.

Και πρόσθεσε: «Τα τελευταία χρόνια είμαι στα δύσκολα. Στα δύσκολα μαθαίνεις πράγματα. Σε κάνει να δουλεύεις πιο σκληρά. Από εκεί φτιάχνεις νοοτροπία. Όταν επιμένεις και δουλεύεις, όταν πέφτεις πρέπει να σηκώνεσαι. Είμαστε λίγο χαρούμενοι και από Δευτέρα πάλι δουλειά. Θα έχουμε και παίκτες που δεν είναι 100%».

Ερωτηθείς για το γεγονός πως κάποιοι παίκτες δεν κάνουν σοβαρά λάθη, με αναφορά για τον Μπρόρσον, απέντησε: «Όλοι κάνουμε λάθη. Και εγώ να κάνω λάθος αλλά να τα βλέπουμε και να διορθώνουμε. Ναι, ο Μπρόρσον ναι έχει βελτιωθεί. Έχει έρθει και ο άλλος στόπερ. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα θέλει να κερδίζει. Και χάσαμε ματς που μας πονάει…».

Όσον για τον στόχο από εδώ και μπρος, είπε: «Να τελειώσουμε όσο πιο ψηλά. Βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να μειώσουμε τις διαφορές».