Συναντήσεις υπεύθυνων Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων με Οργανωτική Επιτροπή

Στην Κύπρο βρέθηκαν το τριήμερο 8 με 10 Ιανουαρίου 2026, οι υπεύθυνοι τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, για να διαπιστώσουν από κοντά πώς προχωρά η Οργανωτική Επιτροπή στην προετοιμασία της για τη φιλοξενία τής διοργάνωσης στις 14 και 15 Μαρτίου 2026. Με την άφιξή του στη Λάρνακα, το βράδυ τής Πέμπτης (8/1/26), ο επικεφαλής τής διοργάνωσης (Project Leader) Χοσέ Λουίς ντε Κάρλος επισκέφτηκε τα τρία ξενοδοχεία στην πόλη τού Κίμωνα, τα οποία θα φιλοξενήσουν τις ξένες αποστολές.

Την Παρασκευή (9/1/26) από το πρωί, ο κ. Ντε Κάρλος, μαζί με τον τεχνικό υπεύθυνο Έντμουντ Γκούντε, είχαν συναντήσεις στο ΓΣΠ με τους υπεύθυνους τής Οργανωτικής Επιτροπής τής ΚΟΕΑΣ, σε καθένα τομέα ξεχωριστά και συζήτησαν τις οποιεσδήποτε εκκρεμότητες υπάρχουν, για την υλοποίηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων που έχει αυτή η διοργάνωση. Οι κ.κ. Ντε Κάρλος και Γκούντε ασχολήθηκαν το Σάββατο (10/1/26) περισσότερο με τα τεχνικά θέματα τού Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων, επιθεωρώντας ξανά τις εγκαταστάσεις τού Εθνικού Σταδίου Στίβου ΓΣΠ, κάνοντας τις επισημάνσεις τους, για να είναι όλα τέλεια το διήμερο των αγώνων.

Θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανέθεσε στην ΚΟΕΑΣ τη φιλοξενία τριών στη σειρά Ευρωπαϊκών Κυπέλλων Ρίψεων (2025-26-27), τα οποία διοργανώνουμε στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία. Η αρχή έγινε τον περσινό Μάρτιο, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να μένει απόλυτα ικανοποιημένη σε όλους τους τομείς που απαιτούνται για διοργάνωση τέτοιου ιδιαίτερου κυπέλλου, που αφορά μόνο τα αγωνίσματα ρίψεων. Στόχος της ΚΟΕΑΣ και τη φετινή χρονιά είναι να φιλοξενήσει άψογα τις ξένες αποστολές, να διοργανώσει στις καλύτερες συνθήκες όλα τα αγωνίσματα και από τους σπουδαίους αθλητές που θα έρθουν στην πατρίδα μας στις 14 και 15 Μαρτίου, προσμένουμε ότι θα παρουσιάσουν στο φίλαθλο κοινό ό,τι καλύτερο.

Ο επικεφαλής τής διοργάνωσης Χοσέ Λουίς ντε Κάρλος δήλωσε ικανοποιημένος για τη μέχρι τώρα προετοιμασία όλων των τομέων που αφορούν την Οργανωτική Επιτροπή. Έκανε τις επισημάνσεις του, έθεσε τα χρονοδιαγράμματα για να ολοκληρωθούν κάποιες λεπτομέρειες, και γραφειοκρατικές και πρακτικές, και έφυγε απόλυτα πεπεισμένος ότι τα πάντα θα κυλήσουν στην εντέλεια, όπως έγινε και πέρσι.