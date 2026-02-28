Ο ΑΠΟΕΛ «έσβησε» τα όνειρα της ΑΕΛ και έβαλε πλώρη για πιο ψηλά

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι δύο ομάδες είχαν μπόλικη ουσία, ο ΑΠΟΕΛ έκανε… απόδραση από το «Αλφαμέγα», επικρατώντας της ΑΕΛ με 3-2 και έτσι κλείδωσε» θέση στην εξάδα. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι πλέον στους εννιά βαθμούς που ασφαλώς δεν καλύπτεται στις δύο εναπομείνασες αγωνιστικές.

Οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας με τη δεύτερη τους σερί νίκη, έβαλαν πλώρη για ακόμη πιο ψηλά μιας και πλησίασαν τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Από την άλλη η ομάδα του Μαρτίνς, θα επικεντρωθεί στο κύπελλο μιας και δεν μπορούν να φτάσουν τον Άρη μιας και μειονεκτούν σε ισοβαθμία.

Ο ΑΠΟΕΛ μπήκε σε θέση οδηγού λίγο πριν το ημίχρονο με το πρώτο γκολ του Μαντσίνι (41΄). Η ΑΕΛ ωστόσο μπήκε αρκετά καλά στην επανάληψη και η υπεροχή της καρποφόρησε στο 58΄ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Νατέλ. Ένα γκολ όμως που πανηγυρίστηκε ελάχιστα αφού λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο Αμπάγκνα με προβολή σε πάσα του Ντράζιτς, έδωσε ξανά προβάδισμα στον ΑΠΟΕΛ.

Στο 81ο λεπτό ο Ντράζιτς με όμορφο πλασέ έδωσε αέρα δύο τερμάτων, όμως η ΑΕΛ δεν τα έβαλε κάτω και στο 90΄ με πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Παρούτης από τον Ρόσα και εκτέλεσε εύστοχα ο Κονσεϊσάο, μείωσε σε 2-3. Ένα σκορ το οποίο έμεινε μέχρ το τελικό σφύριγμα.

Το LIVE του αγώνα

Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση

90+2΄- Ο Μπέλετς είπε όχι στην κεφαλιά του Σάβο και στην επαναφορά ο Μουγκ βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι, με την μπάλα να πηγαίνει άουτ.

90+1΄- Το τακουνάκι του Ολαγίνκα πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Οτσόα.

90΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Ο Κονσεϊσάο δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα και μειώνει στο σκορ.

81΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Ιδανικό τελείωμα από τον Ντράζιτς και η ομάδα Λευκωσίας πήρε αέρα δύο τερμάτων.

59΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Ο Αμπάγκνα με προβολή μετά από πάσα του Ντράζιτς, βάζει ξανά σε θέση οδηγού τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας.

58΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΕΛ: Δυνατή εκτέλεση φάουλ από τον Νατέλ και η μπάλα στα δίχτυα του Μπέλετς που ακούμπησε την μπάλα.

53΄ - Μόλις λίγο έξω από την εστία του Μπέλετς το σουτ από τον Νατέλ.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Μετά από δίπλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ μέρος.

41΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Όμορφη μπαλιά του Τομάς στον Μαντσίνι που από πλάγια δεξιά με σουτ νίκησε τον Οτσόα.

22΄ - Κεφαλιά του Μιλοσάβλιεβιτς από το ύψος του πέναλτι, δεν ανησυχεί τον Μπέλετς.

13΄ - Αδύναμη η κεφαλιά του Ντράζιτς από καλή θέση, καταλήγει στα χέρια του Οτσόα.

Ξεκίνησε η αναμέτρηση

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊνσάο, Στεφάνοβιτς, Μπογκντάν, Ιμανισίμγουε, Μιλοσάβλιεβιτς, Ζντραβκόφσκι (57΄ Σινγκ), Γκλάβσιτς (84΄ Ζράντι), Σαβό, Νατέλ (84΄ Μακρής), Μασέκο (74΄ Παρούτης).

ΑΠΟΕΛ: Mπέλετς, Νανού, Μπρόρσον, Λαΐφης, Μιρ, Ντάλσιο, Ρόσα, Τομάς (77΄ Ολαγίνκα), Μαντσίνι, Ντράζιτς, Κούτσακος (57΄ Αμπάγκνα).

ΣΚΟΡΕΡ: 58΄ Νατέλ, 90΄ πέν. Κονσεϊσάο / 41΄ Μαντσίνι, 59΄ Αμπάγκνα, 81΄ Ντράζιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/ Μαντσίνι

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιγκέλ Αζεβέδο

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Ντομίνγκεζ Αντρέ Φελίπε

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης