Σύντομα μιλά στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ ο Φωτίου

Μιλώντας στην κάμερα της Cytavision, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος σημείωσε σύντομα θα μιλήσει στον κόσμο της ομάδας ο Χάρης Φωτίου και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις και τις ενέργειες του, μετά την ανάληψη της προεδρίας.

Επισήμανε πως η κατάσταση δεν έχει αλλάξει όσο προς τις ανάγκες για να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση στο οικονομικό, και παραμένει δύσκολη ενώ ανέφερε πως «σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να είναι όλοι κοντά».