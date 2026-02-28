ΦΩΤΟ: Πήραν... βόλτα τα τρόπαια μπροστά στο γαλαζοκίτρινο κοινό τα κορίτσια της Cowin ΑΕΛ
Τα κορίτσια της μπασκετικής ΑΕΛ πανηγύρισαν την Τετάρτη το πρωτάθλημα, κάνοντας το τρεμπλ τη φετινή σεζόν.
